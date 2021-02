19 feb 2021 15:20

COLD CASE DAL NILO – È DURATO 3.600 ANNI IL MISTERO SULLA MORTE DEL FARAONE SEQENENRE TAA II CHE REGNÒ SULL'EGITTO MERIDIONALE E GUIDÒ LE TRUPPE CONTRO GLI HYKSOS: PER MILLENNI SI È CREDUTO CHE FOSSE CADUTO IN BATTAGLIA, MA UNO STUDIO SU “FRONTIERS OF MEDICINE” HA SVELATO CHE POTREBBE ESSERE STATO CATTURATO IN GUERRA E GIUSTIZIATO A 40 ANNI DA ALMENO CINQUE BOIA CHE GLI LEGARONO LE MANI PER IMPEDIRGLI DI FERMARE IL COLPO ALLA TESTA…