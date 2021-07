COLLEGHI PIÙ UNICI CHE STORARI – 45 PM MILANESI HANNO FIRMATO UNA LETTERA DI SOLIDARIETÀ A PAOLO STORARI, DOPO CHE IL PG DI CASSAZIONE GIOVANNI SALVI HA CHIESTO AL CSM IL TRASFERIMENTO D’URGENZA PER IL CASINO DEI VERBALI DI AMARA SULLA “LOGGIA UNGHERIA” – STORARI INTANTO PREPARA LA SUA MEMORIA IN VISTA DELL’UDIENZA DAVANTI AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA…

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Sono 45 i pm milanesi che hanno finora firmato una lettera in cui si afferma che "esclusa ogni valutazione di merito, la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega" Paolo Storari, "nell'esercizio delle sue funzioni presso la Procura della Repubblica di Milano.

Siamo turbati dalla situazione che sta emergendo da notizie incontrollate e fonti aperte e sentiamo solo il bisogno impellente di chiarezza". E' un passaggio del testo che sta circolando tra i pubblici ministeri dopo aver saputo della richiesta del pg della Cassazione di trasferimento per incompatibilità ambientale del pm Storari per il casi dei verbali di Amara.

L'iniziativa della lettera a favore di Storari, al momento sottoscritta da quasi 2/3 dei pubblici ministeri in servizio alla procura di Milano, è stata promossa da Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo milanese e uno dei magistrati che ha fatto la storia d'Italia, e da altri tre aggiunti.

"Avendo appreso da fonti giornalistiche - questo è il testo integrale - che è stato chiesto al Csm il trasferimento d'urgenza del collega Paolo Storari, anche 'per la serenità di tutti i magistrati del distretto', i sottoscritti magistrati rappresentano che, esclusa ogni valutazione di merito, la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega, nell'esercizio delle sue funzioni, presso la Procura della Repubblica di Milano.

Siamo turbati dalla situazione che sta emergendo da notizie incontrollate e fonti aperte e sentiamo solo il bisogno impellente di chiarezza, di decisioni rapide che poggiano sull'accertamento completo dei fatti e prendano posizione netta e celere su ipotetiche responsabilità dei colleghi coinvolti". Infatti il 'pacchetto' delle indagini su Eni, in cui si inserisce il caso Amara e lo scontro tra Storari e il Procuratore Francesco Greco e l'aggiunto Laura Pedio, riguarda anche la gestione di Vincenzo Armanna e le sue dichiarazioni accusatorie nel processo Nigeria (in primo grado gli imputati sono stati tutti assolti) da parte dell'aggiunto Fabio De Pasquale e il pm, ora alla procura europea, Sergio Spadaro.

Su queste vicende, sono stati avviate indagini ministeriale e del Csm (domani cominciano le audizioni) e anche la Procura di Brescia ha aperto una inchiesta e ha indagato da un lato Storari e l'ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Piercamillo Davigo per rivelazione del segreto di ufficio, mentre dall'altro ha iscritto De Pasquale e Spadaro per rifiuto di atti d'ufficio.

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Dopo i pm di Milano, anche gran parte dei magistrati dell'ufficio Gip, una ventina sui 32 in servizio, e i giudici del Tribunale di Milano come quelli della sesta sezione penale, hanno sottoscritto l'appello a favore del pm Paolo Storari, nei cui confronti il pg della cassazione ha chiesto il trasferimento per incompatibilità ambientale per il caso dei verbali di Amara. Anche loro hanno firmato l'appello promosso da Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo milanese, e da 3 aggiunti, per rimarcare che "esclusa ogni valutazione di merito, la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega" in Procura. (ANSA).

STORARI RISCHIA IL TRASFERIMENTO LA SOLIDARIETÀ DEI MAGISTRATI

Monica Serra per “La Stampa”

Davanti al durissimo provvedimento richiesto dal pg di Cassazione Giovanni Salvi, il pm milanese Paolo Storari è pronto a difendersi. E, mentre prepara la memoria in vista dell'udienza fissata d'urgenza per venerdì prossimo dalla sezione disciplinare del Csm, a fargli forza, per tutta la giornata di ieri, sono state mail e messaggi di solidarietà ricevuti dai colleghi del palazzo di giustizia di Milano, e non solo.

«Nello smarrimento assoluto del periodo che la Magistratura sta attraversando, ritengo che essere un tuo collega possa per me solo rappresentare, nel mio piccolo, un vero onore».

E ancora: «Comunque vada, e spero bene, avrai sempre la certezza (e la avremo in tanti) che sei tra i migliori pm che il nostro ufficio abbia avuto (e, si spera, avrà)». Salvi chiede che Storari venga allontanato «per la serenità dell'ufficio», ma anche che smetta di fare il pm.

«Nonostante - sottolinea il difensore Paolo Della Sala - la qualità e la quantità del suo lavoro sotto gli occhi di tutti». Storari è indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio. Per «autotutelarsi» dalla presunta inerzia della procura di Milano ha consegnato all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo (anche lui indagato) i verbali dell'ex avvocato Eni Piero Amara sulla «loggia Ungheria».

Le contestazioni mosse sul piano disciplinare da Salvi, prima della conclusione delle indagini bresciane, si fondano non solo sulla scelta di «divulgare i verbali» di Amara consegnandoli a Davigo. Ma anche sul «comportamento gravemente scorretto nei confronti» dei vertici della procura a cui non avrebbe «comunicato formalmente il proprio dissenso». E sul fatto che Storari avrebbe ritardato le indagini sulla fuga di notizie, una volta che quei verbali sono arrivati ai giornali. Accuse a cui il pm è pronto a rispondere punto per punto.