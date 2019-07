23 lug 2019 10:39

UNA COLLETTA PER AMANDA - QUEL GRAN VOLPINO DELLA KNOX E IL SUO FIDANZATO, CHRISTOPHER ROBINSON, LANCIANO UNA RACCOLTA FONDI PER SPOSARSI - LO RIPORTA IL "NEW YORK DAILY NEWS": "NON CI ASPETTAVAMO DI PIANIFICARE IL MATRIMONIO E IL PRIMO VIAGGIO DI RITORNO IN ITALIA DI AMANDA ALLO STESSO TEMPO. MS ABBIAMO SPESO I NOSTRI FONDI PER IL MATRIMONIO IN QUESTO VIAGGIO IMPORTANTE…"