IL COLLEZIONISTA DI MOGLI - PER CELEBRARE L'''AMORE LIBERO", UN BRASILIANO HA IMPALMATO NOVE DONNE E, PER RIUSCIRE AD ACCONTENTARE TUTTE, INIZIALMENTE HA STABILITO CON LORO UN "CALENDARIO SESSUALE" - "MA SEGUIRE UN ORARIO MI CAUSAVA MOLTI PROBLEMI E A VOLTE MI SENTITO COME SE DOVESSI FARE L'AMORE A CAUSA DEL PROGRAMMA E NON PER PIACERE" - "COSI' CE NE SIAMO SBARAZZATI. E ORA IL SESSO SCORRE NATURALMENTE..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Arthur O Urso con le mogli

Un uomo con nove "mogli" ha affermato di aver dovuto creare una "calendario sessuale" per programmare gli incontri con tutte le sue amanti per bilanciare le sue numerose partner. Arthur O Urso, dal Brasile, ha fatto notizia l'anno scorso dopo aver sposato le sue nove amiche tutte insieme nel tentativo di «celebrare l'amore libero» e «protestare contro la monogamia».

Arthur e la sua prima moglie, Luana Kazaki, hanno iniziato come coppia di scambisti e, dopo aver incontrato altre otto donne, hanno deciso di formalizzare la loro unione in una chiesa cattolica a San Paolo, sebbene non fosse legalmente vincolante perché la poligamia è illegale nel paese. Ci sono stati alti e bassi nella relazione, e una moglie ha divorziato dal gruppo.

Arthur O Urso con la prima moglie Luana Kazaki

Arthur si è presto trovato a lottare per bilanciare i bisogni di tutti le sue partner e ha raccontato di essersi sentito costretto a introdurre un programma sessuale per assicurarsi che tutte ricevessero la loro giusta quota di sesso. Ma la turnazione si è rivelata complicata che l’ha trovata troppo strutturata e stressante.

Arthur, che sogna di avere dieci mogli e un figlio con ognuna di loro, ha detto: «La nostra vita sessuale è davvero divertente e piacevole, e inizialmente ho cercato di fare sesso su appuntamento. Ma seguire un orario mi causava molti problemi e a volte mi sentivo come se dovessi fare sesso a causa del programma e non per piacere. In altre occasioni ho fatto sesso con una moglie mentre pensavo a un'altra».

I problemi in camera da letto hanno presto indotto Arthur a rinunciare del tutto alla rotazione sessuale e a concentrarsi invece sul lasciare che le cose «scorressero naturalmente». L’uomo ha ammesso che la sua vita sessuale ora è migliore: «Non ci vuole molto per ottenere attenzione o affetto quando hai così tante mogli», ha aggiunto.

Arthur O Urso con le mogli 2

«Non sembrava giusto, quindi ce ne siamo sbarazzati e ora il sesso scorre naturalmente, è stato fantastico. È molto divertente, piacevole e unico vivere tutti insieme, e sono tutte molto diverse a letto».

«Una di loro, non la nomino per mantenere la sua privacy, ama essere dominante e mi piace una donna che mi dice quello che vuole». Arthur insiste che alle sue mogli non importa quanto spesso le altre fanno l'amore con lui, piuttosto la gelosia si manifesta quando si tratta di regali.

Ha detto: «Quando ho fatto a uno di loro un regalo costoso e a un’altra uno più piccolo o meno costoso, c'è stata gelosia tra di loro. Sto ancora imparando la nostra relazione». «Richiedono tutte attenzione, affetto e sesso per far parte della nostra vita quotidiana, e io non posso fare di più per l'uno dell'altro».

Arthur O Urso con le mogli 3

Arthur ha accumulato 50.000 follower su Instagram condividendo consigli sul sesso e la sua relazione non convenzionale. Una moglie, tuttavia, ne aveva abbastanza. Il mese scorso, Arthur, che gestisce anche un account OnlyFans con le sue mogli, ha rivelato che una moglie lascerà il matrimonio.

Ha detto: «Mi voleva tutta per sé. Non aveva senso: dobbiamo condividere. Ero molto triste per la separazione e ancora più sorpreso dalla sua scusa. Ha detto che le mancava una relazione monogama. Le altre mie mogli pensavano che il suo atteggiamento fosse sbagliato e che accettasse il matrimonio per avventura e non per veri sentimenti. So di aver perso una moglie, ma non la sostituirò ancora».

Arthur O Urso con le mogli 4

Nonostante i suoi piani per evitare di sposare qualcuno di nuovo per il momento, Arthur spera di sposare altre due donne per portare il suo numero di mogli fino a 10.

Ha aggiunto: «Ho un sogno. Il mio desiderio è sempre stato quello di avere 10 mogli. Ho solo una figlia, ma voglio avere [un figlio] con ciascuna delle mie mogli. L'amore che provo per ognuna di loro è lo stesso. Penso che sarebbe ingiusto avere figli solo con una o due di loro».

Arthur O Urso con le moglie che divorzia Arthur O Urso con le mogli 6 Arthur O Urso con le mogli 7 Arthur O Urso con le mogli 5