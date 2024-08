I COLONI HANNO ROTTO I COJONI – UN CENTINAIO DI COLONI ISRAELIANI ARMATI HA FATTO IRRUZIONE NEL VILLAGGIO DI JIT, IN CISGIORDANIA, E HA DATO FUOCO A CASE E AUTOMOBILI – UN 23ENNE PALESTINESE È MORTO, DIVERSE PERSONE SONO RIMASTE FERITI DA COLPI DI ARMA DA FUOCO – IL PRESIDENTE ISRAELIANO HERZOG CONDANNA L’ASSALTO: “UN POGROM”. ANCHE IL PREMIER NETANYAHU CRITICA L'AZIONE, MA I PARTITI DELL'ESTREMA DESTRA AL GOVERNO SOSTENGONO LA PIENA ANNESSIONE DEI TERRITORI OCCUPATI DA ISRAELE NEL 1967… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Lorenzo Cremonesi per www.corriere.it

coloni israeliani assaltano il villaggio di jit in cisgiordania

Un vero e proprio pogrom, uno tra i tanti negli ultimi tempi, è stato condotto ieri sera dai coloni israeliani contro Jit, un piccolo villaggio della Cisgiordania. Le cronache riportate nella notte raccontano di un centinaio di estremisti ebrei, molti di loro armati e mascherati, che hanno fatto irruzione nel paesino sparando e dando fuoco a abitazioni e automobili. Sembra sia stato ucciso un uomo di 23 anni, Rashee Seda, e vi siano altri feriti.

Secondo il ministero della Sanità dell’Autorità palestinese nella vicina Ramallah, il morto e i feriti sarebbero stati colpiti da proiettili, ci raccontano fonti sul posto.

coloni israeliani assaltano il villaggio di jit in cisgiordania

Il presidente israeliano Herzog, in un post su X, ha condannato «fermamente il pogrom in Samaria». E in un raro comunicato su questi temi, anche il premier Netanyahu ha criticato l’evento. Ma i coloni sanno bene di essere sostenuti dai partiti dell’estrema destra messianica e nazionalista che sostiene la piena annessione dei territori occupati da Israele nel 1967 e oggi fanno parte della coalizione di governo.

Jit è un piccolo e antico villaggio di circa 2.500 abitanti situato sulle colline rocciose una decina di chilometri a ovest di Nablus. Uno dei tanti che vengono progressivamente strangolati dall’espansione delle colonie ebraiche tutto attorno contro le regole del diritto internazionale e nonostante le condanne dell’Onu.

coloni israeliani assaltano il villaggio di jit in cisgiordania 6

Secondo il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Itamar Bn-Gvir, super-falco legato ai coloni, l’attacco sarebbe avvenuto perché l’esercito avrebbe le mani legate nell’eliminare «i terroristi». In realtà, l’estrema destra nazionalista ha visto il terribile massacro di israeliani del 7 ottobre perpetrato da Hamas come un’opportunità per rilanciare il suo progetto di espulsione dei palestinesi […]

coloni israeliani assaltano il villaggio di jit in cisgiordania coloni israeliani assaltano il villaggio di jit in cisgiordania coloni israeliani assaltano il villaggio di jit in cisgiordania