I COLONI ROMPONO I COJONI – NELLA STRISCIA DI GAZA ANCORA SI COMBATTE, MA GIÀ GLI ULTRÀ ISRAELIANI PENSANO A COME SPARTIRSI LA TERRA: AL CONGRESSO DI GERUSALEMME SI SONO MESSI IN CODA IN MIGLIAIA PER ASCOLTARE POLITICI E RABBINI E METTERSI IN LISTA PER UNA VILLETTA IN UNA DELLE COLONIE CHE SORGERANNO NELLA STRISCIA – POTREBBE ESSERE LIQUIDATA COME UNA RIUNIONE DI FANATICI SE NON FOSSE CHE ERANO PRESENTI I MINISTRI BEN GVIR E SMOTRICH. NETANYAHU NON PRENDE LE DISTANZE MENTRE ALL’OPPOSIZIONE…

Estratto dell’articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

congresso a gerusalemme

Ronit ha deciso, andrà a vivere a Oz Haim, il villaggio Vita Coraggiosa, «perché è davanti al mare».

Sulla mappa gigantesca che accoglie i partecipanti è segnato in verdino e sta al centro della Striscia di Gaza, al centro di quella che adesso è una guerra. A sud-est nascerà Sha’arei: dalle parti della città palestinese di Khan Younis dove l’esercito sta combattendo le battaglie più intense delle ultime settimane, da dove gli abitanti sono stati sfollati ancora una volta, pigiati verso il Mediterraneo lungo i corridoi indicati dai militari israeliani.

itamar ben gvir e bezalel smotrich 8

A migliaia, quasi tutti con la kippah all’uncinetto dei sionisti religiosi, passano sotto al ponte disegnato da Santiago Calatrava che da 104 giorni è illuminato con il biancazzurro della bandiera israeliana. Entrano nel centro congressi a Gerusalemme per ascoltare gli interventi di politici e rabbini, per inquadrare con i telefonini il codice QR e mettersi in lista per una villetta in una delle colonie a venire. […] potrebbe essere liquidato come la riunione di un gruppo (ormai numeroso) di fanatici, se sul palco non fossero saliti ministri come Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, se oltre ai due soliti sospetti del messianismo radicale non fosse stato sponsorizzato da deputati del Likud vicini al premier Benjamin Netanyahu.

il progetto delle case dei coloni a gaza dell azienda harey zahav 4

Il primo a parlare è il rabbino Uzi Sharbaf, tra i leader spirituali negli anni Ottanta di un’organizzazione clandestina considerata terrorista dallo Stato israeliano, seguito da Ben Gvir che si rivolge al primo ministro: «È il momento di prendere decisioni coraggiose. Se non vogliamo un altro 7 ottobre, dobbiamo tornare a casa». Casa sarebbero i 363 chilometri quadrati che la comunità internazionale considera parte di un futuro Stato palestinese e di cui Hamas ha tolto con le armi il controllo all’Autorità di Abu Mazen nel 2007, dopo che gli israeliani si erano ritirati due anni prima evacuando le 25 colonie sparse nella Striscia.

coloni israeliani in cisgiordania 9

Adesso gli insediamenti ebraici abbandonati sono indicati sulla mappa come puntini rossi, mentre quelli palestinesi come Beit Hanoun, tra i più devastati dal conflitto, vengono ricordati nelle schede esplicative come se già non esistessero più. Una visione opposta a quella di Joe Biden che sta lavorando con le nazioni arabe per restituire la Striscia all’Autorità di Ramallah e da lì procedere verso la creazione di una nazione palestinese composta da Gaza e dalla Cisgiordania.

il progetto delle case dei coloni a gaza dell azienda harey zahav 1 copia CISGIORDANIA - DIFFUSIONE DEI COLONI DI ISRAELE

Una visione che mette Israele in collisione con il sostegno incondizionato, fino ad ora, del presidente americano in risposta ai massacri di quattro mesi fa perpetrati dai terroristi di Hamas durante l’invasione nel sud del Paese.

[…] Netanyahu non prende le distanze e si limita a commentare: «Sono liberi di avere le loro opinioni». Per Yair Lapid, il capo dell’opposizione, «il governo questa sera ha toccato il fondo. Sta causando un grande danno internazionale, mette in pericolo le trattative e le vite dei soldati».

il progetto delle case dei coloni a gaza dell azienda harey zahav 3 il progetto delle case dei coloni a gaza dell azienda harey zahav 2 coloni israeliani in cisgiordania 3 itamar ben gvir e bezalel smotrich 2 itamar ben gvir e bezalel smotrich 7 itamar ben gvir e bezalel smotrich 1 coloni israeliani in cisgiordania 2 CISGIORDANIA - DIFFUSIONE DEI COLONI DI ISRAELE coloni israeliani in cisgiordania 5 coloni israeliani in cisgiordania 4 coloni israeliani in cisgiordania 8 coloni israeliani in cisgiordania 6 itamar ben gvir e bezalel smotrich 4

[…]

itamar ben gvir e bezalel smotrich 6 coloni israeliani in cisgiordania 1 coloni israeliani in cisgiordania 10 coloni israeliani in cisgiordania 7 case di coloni in cisgiordania costruite dall azienda harey zahav 1 case di coloni in cisgiordania costruite dall azienda harey zahav 2 case di coloni in cisgiordania costruite dall azienda harey zahav 3 case di coloni in cisgiordania costruite dall azienda harey zahav 4 il progetto delle case dei coloni a gaza dell azienda harey zahav 1