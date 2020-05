21 mag 2020 15:11

COLPI DI CUL...TURA - GIULIO TREMONTI SCRIVE AL “CORRIERE” PER SMENTIRE UNA DELLE TANTE LEGGENDE SUL SUO CONTO: “DA ANNI ED IN TUTTE LE SEDI HO ESCLUSO DI AVERE PRONUNCIATO LA FRASE “CON LA CULTURA NON SI MANGIA”. RICORDO IN SPECIE CHE ALLE MIE SMENTITE, NON HA MAI FATTO SEGUITO PROVA CONTRARIA…”