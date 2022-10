COLPI DI SPADA – ROBERTO SPADA, IL BOSS DELLA CAPOCCIATA AL GIORNALISTA RAI DANIELE PIERVINCENZI, ESCE DAL CARCERE - HA FINITO DI SCONTARE I SEI ANNI PER LA TESTATA SFERRATA AL REPORTER. MA NON SI ESCLUDE POSSA SCATTARE UNA MISURA DI SORVEGLIANZA DA PARTE DELLA QUESTURA - A SUO CARICO RIMANGONO ALTRE CONTESTAZIONI DA PARTE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. SU DI LUI PESA ADESSO UNA CONDANNA AD ALTRI 10 ANNI PER…- VIDEO

Assolto a fine settembre dall’accusa di duplice omicidio, Roberto Spada è tornato in libertà a Ostia. A suo carico rimangono altre contestazioni da parte dell’autorità giudiziaria, che ha invece confermato in appello bis il carcere a vita per Ottavio Spada per l’agguato nel quale il 22 novembre 2011 in via Antonio Forni, sempre a Ostia, furono uccisi Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, meglio noti come Baficchio e Sorcanera, ritenuti appartenenti a un clan rivale.

Stralciata al momento la posizione di Carmine Spada mentre il procuratore generale Francesco Mollace aveva richiesto la conferma dei tre ergastoli del primo grado. Roberto Spada, per il quale non si esclude possa scattare una misura di sorveglianza da parte della Questura, ha finito di scontare la pena per l’ormai famosa testata sferrata al giornalista Rai Daniele Piervincenzi e all’operatore Edoardo Anselmi al termine di un’intervista nella sua palestra di boxe a Ostia sui presunti rapporti tra le cosche di Ostia e CasaPound alla vigilia delle elezioni.

Era il novembre 2017 quando Spada fu arrestato e condotto prima a Regina Coeli e quindi nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo accusato e quindi condannato a sei anni per lesioni e minacce aggravate dal metodo mafioso. Sull’aggressore dei due reporter pesa adesso una condanna ad altri 10 anni per associazione mafiosa rideterminata a fine settembre nell’udienza finale del processo per il duplice omicidio dal quale è stato però assolto.

