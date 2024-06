IL COLPO DI BIDEN PER RACCATTARE VOTI A SINISTRA: JULIAN ASSANGE È STATO LIBERATO – IL FONDATORE DI WIKILEAKS HA TROVATO UN ACCORDO CON LE AUTORITÀ STATUNITENSI: SI DICHIARERÀ COLPEVOLE E POTRÀ LASCIARE IL CARCERE – NEGLI ULTIMI 5 ANNI IL 52ENNE È STATO RECLUSO NELLA PRIGIONE DI BELMARSH, NEL REGNO UNITO, IN ATTESA DELL’ESTRADIZIONE NEGLI USA, DOVE RISCHIAVA 175 ANNI DI CARCERE PER COSPIRAZIONE E DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SULLA DIFESA NAZIONALE. ORA TORNERÀ IN AUSTRALIA

Estratto da www.wired.it

Julian Assange, fondatore di Wikileaks, lascia il Regno Unito dopo aver trovato un accordo con le autorità statunitensi per chiudere la causa contro di lui. A quanto riferisce la Bbc, Assange si dichiarerà colpevole di accuse penali e sarà liberato. Assange, 52 anni, è stato accusato di cospirazione per ottenere e divulgare informazioni sulla difesa nazionale. Gli Stati Uniti hanno sostenuto per anni che i file di Wikileaks, che rivelavano informazioni sulle guerre in Iraq e Afghanistan, mettevano in pericolo delle vite umane.

Negli ultimi cinque anni, Assange è stato recluso in nel carcere di sicurezza inglese di Belmarsh, dove vengono reclusi terroristi e pericolosi criminali, dove ha combattuto contro l'estradizione negli Stati Uniti, dove rischiava una condanna fino a 175 anni di carcere. Secondo Cbs, Assange non trascorrerà alcun tempo in custodia negli Stati Uniti e riceverà credito per il tempo trascorso incarcerato nel Regno Unito.

[…] Secondo una lettera del Dipartimento di Giustizia, Assange tornerà in Australia. […] L'accordo prevede che Assange si dichiari colpevole di un'accusa. L'accordo dovrebbe essere sottoscritto in un tribunale delle Isole Marianne Settentrionali mercoledì 26 giugno, uno stato vicino all'Australia, paese di origine del giornalista.

Informatico e attivista australiano di 52 anni, Assange è stato incriminato con 18 accuse di spionaggio per aver reso pubblici migliaia di documenti militari riservati degli Stati Uniti, tra il 2010 e il 2011, relativi ad attacchi contro civili e violazioni dei diritti umani avvenute durante le invasioni di Iraq e Afghanistan e nei confronti dei prigionieri del carcere di massima sicurezza di Guantanamo.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, aveva deciso di non incriminare Assange per proteggere il diritto alla libertà di espressione e di stampa. Ma il procedimento è stato comunque aperto nel 2019, dall’amministrazione statunitense guidata dall'ex presidente Donald Trump. […]

