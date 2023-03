UN COLPO DA MANUALE (E QUINDI C'E' DI MEZZO UNA TALPA) - UNA BANDA DI QUATTRO LADRI FA IRRUZIONE IN UNA SALA SLOT DI ROMA, FORZA LA CASSAFORTE E PORTA VIA UN BOTTINO DA 50 MILA EURO - PER GLI INVESTIGATORI SI TRATTA DI UN GRUPPO ORGANIZZATO, MESSO A SEGNO CON ALTRI COMPLICI: "IL COLPO ERA BEN STUDIATO, I BANDITI AVEVANO CALCOLATO CHE SAREBBE SCATTATO L'ALLARME DELLA SALA SLOT E CHE AVREBBERO AVUTO TRA I 90 E I 120 SECONDI PER FORZARE LA CASSAFORTE. IL LOCALE ERA RIPULITO E DI LORO NESSUNA TRACCIA..."

Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per “il Messaggero”

Un blitz organizzato e studiato: alle 3.28 di lunedì notte un'auto ariete ha sfondato la vetrata della sala slot di via Delle Cave, a Colli Albani sull'Appia. Dalla macchina sono scesi quattro banditi che in una manciata di secondi hanno forzato la cassaforte e sono scappati via con un bottino da 50 mila euro. Dietro di loro non hanno lasciato tracce, se non alcuni strumenti da scasso su cui verranno eseguiti esami e accertamenti nelle prossime ore. […]

I FINTI CLIENTI

«Il colpo era ben studiato, i banditi avevano calcolato che sarebbe scattato l'allarme della sala slot e che avrebbero avuto tra i 90 e i 120 secondi per forzare la cassaforte. Sono ladri esperti, al nostro arrivo il locale era ripulito e di loro nessuna traccia» spiegano gli investigatori […] Secondo i poliziotti la banda, in più occasioni, avrebbe fatto delle incursioni nella sala slot di via Delle Cave. Hanno dunque studiato orari, movimenti del personale, individuato il luogo della cassetta di sicurezza.

Secondo gli investigatori si sarebbero finti clienti, per passare inosservati mentre prendevano nota di tutto ciò che accadeva all'interno della sala giochi […] Gli agenti della Mobile dell'Antirapina stanno inoltre studiando tutte le vie di fuga che potrebbero aver imboccato i banditi. L'ipotesi è che si siano diretti verso via Tuscolana dove, non distante dal luogo della rapina, potrebbero aver parcheggiato una seconda macchina. […]

LE RICERCHE

Le indagini sono dunque aperte mentre si cercano analogie con le ultime denunce. Lo scorso mese l'allarme era scattato in piazza Roberto Malatesta, a Torpignattara: un gruppo di banditi sono entrati in azione davanti a un'agenzia di finanziamenti. Con l'auto hanno sfondato la vetrata e hanno poi sradicato la cassa continua fuggendo poi con un bottino di alcune migliaia di euro. Anche in quel caso, forse su un altro veicolo.

Ancora, la scorsa settimana la vetrata una banda della spaccata ha centrato la vetrata di una banca al Torrino dove però non hanno però fatto in tempo a rubare il roller cash, messi in fuga dall'arrivo dei carabinieri. […]

