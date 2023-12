COLPO DI SCENA! - ARIANNA FONTANA, CAMPIONESSA DI SHORT TRACK E ATLETA ITALIANA PIÙ MEDAGLIATA ALL’OLIMPIADE, È RIUSCITA A FAR RIAPRIRE IL PROCESSO SPORTIVO CONTRO TOMMASO DOTTI E ANDREA CASSINELLI GRAZIE A UN AUDIO REGISTRATO IN CUI I DUE AMMETTEREBBERO L’INTENZIONALITÀ DI AVERLA FATTA CADERE IN UN ALLENAMENTO MISTO A COURMAYEUR NEL 2019 - GLI SCAZZI CON LA FEDERGHIACCIO, LA MINACCIA DI GAREGGIARE CON GLI STATI UNITI E L'ACCUSA: "C'ERA CHI NON MI VOLEVA ALLE OLIMPIADI..."

Estratto dell’articolo di Gaia Piccardi per www.corriere.it

Arianna Fontana , l’atleta azzurra più medagliata all’Olimpiade (11 podi, di cui due ori), e i due compagni di squadra che ha accusato di averla fatta cadere in un allenamento misto a Courmayeur nel 2019, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, nella stessa stanza per la prima volta.

È successo ieri nell’udienza davanti al Tribunale federale (tre giudici donne) che dovrà decidere se prosciogliere o condannare i due atleti per violazione dell’art.1 del Regolamento di giustizia (pene dalla diffida alla radiazione), alla presenza del Procuratore nazionale del Coni Alessandra Flamminii Minuto (che assisterà a tutte le udienze) e del Procuratore della Federghiaccio (Fisg) Marco Cozzi. E la tensione nell’aula di via Piranesi era ben più spessa delle lame dello short track.

Vicenda delicata, archiviata dalla Procura Fisg dopo una prima indagine, riaperta prima dell’estate grazie alla prova regina presentata da Fontana: una registrazione audio del meeting di squadra del giorno dopo l’allenamento incriminato, in cui Dotti e Cassinelli, poi deferiti, avrebbero ammesso l’intenzionalità del gesto.

[…] la registrazione fatta a titolo difensivo è ammissibile benché presentata in un secondo tempo, la Procura federale non era al corrente dell’audio e quindi bene ha fatto a riaprire le indagini in presenza della «prova principe» […] Ma soprattutto, in questa prima udienza interlocutoria, Fontana segna un punto importate quando il Tribunale respinge l’eccezione sulla costituzione della fuoriclasse come parte del processo: l’atleta è a buon diritto presente nel procedimento anche se non potrà essere sentita come testimone.

[…] l’interesse primario della campionessa olimpica è ottenere un risarcimento (perlomeno) morale in quella che lei definisce una «battaglia di giustizia contro un ambiente tossico», è corretto che vi prenda parte. Il diritto soggettivo, insomma, è riconosciuto. Ce n’è anche uno collettivo: il fatto, accaduto in un allenamento misto uomini/donne, potrebbe ripetersi (Dotti e Cassinelli, peraltro, sono attualmente infortunati).

L’udienza è aggiornata al 16-17 gennaio per l’audizione dei testimoni (tra cui il segretario generale Sanfratello, il d.t. azzurro Gouadec e Cynthia Mascitto, atleta italo-canadese oggi non più tesserata Fisg che sulla qualità dell’ambiente in squadra ha portato una sua testimonianza). Dalla sentenza, a occhio in primavera, dipende il futuro in azzurro di Arianna Fontana.

