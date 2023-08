UN COLPO DI STATO SENZA GABON NÉ CODA – DOPO IL GOLPE È CAOS NEL PAESE DELL'AFRICA CENTRALE: IL GENERALE BRICE OLIGUI NGUEMA, CHE HA DEPOSTO IL PRESIDENTE APPENA RIELETTO, ALI BONGO ONDIMBA, È STATO PORTATO IN TRIONFO DA CENTINAIA DI SOLDATI – LA FARNESINA ASSICURA CHE I 150 ITALIANI RESIDENTI NELLO STATO SONO AL SICURO - VIDEO + FOTO

#Gabon I militari arrestano il presidente appena rieletto. Festeggiamenti in strada. Il ministro Tajani: “I 150 italiani sono al sicuro". Il punto di @ceciliarinald pic.twitter.com/zsBuLU8ppe — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 30, 2023

1-GABON: CAPO GUARDIA REPUBBLICANA PORTATO IN TRIONFO

(ANSA-AFP) - Il generale Brice Oligui Nguema, capo della Guardia Repubblicana del Gabon (Gr), la guardia pretoriana del deposto presidente Ali Bongo Ondimba, è stato portato in trionfo da centinaia di soldati poche ore dopo un colpo di Stato, al grido di "Oligui presidente", nelle immagini trasmesse dalla televisione di Stato.

2-TAJANI, GLI OLTRE 150 ITALIANI IN GABON SONO AL SICURO

(ANSA) - 'Il ministero degli Esteri con l'Unità di crisi e con l'ambasciata d'Italia a Libreville sta seguendo l'evolversi della situazione. Gli oltre 150 italiani che vivono in Gabon sono al sicuro, li invitiamo tutti alla massima prudenza, a rimanere a casa. Oggi e domani si parlerà della situazione in Gabon e nel resto dell'Africa durante la riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea". Queste le parole affidate a un video messaggio del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Colpo di Stato in #Gabon: i golpisti annunciano l'annullamento dell'elezioni. Per il Centro Gabonese delle Elezioni Ali Bongo ha raccolto il 64,27% dei voti e il suo sfidante Albert Ondo Ossa, che parla di frodi, il 30,77%. Italia ed Europa non sottovalutino. l'Africa è centrale. pic.twitter.com/hKUJVoQo6l — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) August 30, 2023

3-GABON: COMMONWEALTH E GB CONDANNANO IL GOLPE

(ANSA) - Il governo di Londra e il Commonwealth - organizzazione che raccoglie diverse decine di ex colonie britanniche, fra cui vari Stati africani - hanno condannato oggi il golpe militare in corso nel Gabon contro il presidente Ali Bongo. Una nota diffusa dal segretariato generale del Commonwealth denuncia in particolare quanto accaduto come "profondamente preoccupante". (ANSA).

4-GABON: L'UNIONE AFRICANA CONDANNA IL TENTATIVO DI COLPO DI STATO

(ANSA-AFP) - Il presidente della Commissione dell'Unione africana "condanna fermamente il tentativo di colpo di stato" in Gabon, denunciando "una flagrante violazione" dei principi dell'organizzazione. In un comunicato, Moussa Faki Mahamat "invita l'esercito nazionale e le forze di sicurezza a rispettare rigorosamente la loro vocazione repubblicana, per garantire l'integrità fisica del presidente della Repubblica (Ali Bongo Ondimba), dei membri della sua famiglia, nonché di quelli del suo governo".

