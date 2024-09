COLPO DI TESTA (E DI COLORE) PER FRANCESCA PASCALE – L'EX DI SILVIO BERLUSCONI E PAOLA TURCI, CHE SI È APPENA ISCRITTA ALL'ANPI, ABBANDONA IL BIONDO E SI COSPARGE IL CAPO DI PECE PER FARSI BRUNA – OCCHIO PERCHE’ QUANDO UNA DONNA CAMBIA TAGLIO E COLORE, QUALCOSA DI NUOVO BOLLE IN PENTOLA...

Gabriella Sassone per Dagospia

francesca pascale roberto carminati

Colpo di testa per Francesca Pascale. L'ex di Silvio Berlusconi e di Paola Turci abbandona il biondo e sceglie il brunette, la nuances più gettonata per il prossimo autunno-inverno 2025. Per questo new look è venuta a Roma e si è affidata a Roberto Carminati, hair stylist di molte vip e politiche come Mara Carfagna.

Pascale e Carminati si erano conosciuti 10 anni fa, quando lui fu chiamato per acconciarla per un evento a Palazzo Grazioli, ai tempi in cui era ancora al fianco del Cav. L'altra sera si è ricordata del parrucchiere dei vip e gli ha scritto per un appuntamento nel suo salone a Talenti. “Ho un biondo orrendo, non mi piace più” ha detto lei. Non voleva cambiare radicalmente colore, ma poi si è affidata e fidata di Carminati, che per lei aveva già pensato questa nuance.

francesca pascale roberto carminati

"Ho trovato una donna straordinaria e speciale" commenta lui con Dagospia. Lei ha postato subito una storia con il nuovo look. E quando una donna cambia taglio e colore, qualcosa di nuovo bolle in pentola...

