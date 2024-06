COM'E' MORTA VERA SLEPOJ? CE LO DIRA' L'AUTOPSIA - IL CORPO DELLA PSICOLOGA, MORTA IMPROVVISAMENTE A 70 ANNI, È STATO ANALIZZATO DA UN MEDICO LEGALE PER STABILIRE LE CAUSE DEL DECESSO - LA FAMIGLIA FATICA A CREDERE A UN MALORE: "AVEVA UNA SALUTE DI FERRO" - SLEPOJ, LA SERA PRIMA DELLA SUA MORTE, E' STATA ACCOMPAGNATA A CASA DA UNA SUA AMICA. IL CADAVERE E' STATO TROVATO DALLA COLF, IL MATTINO SEGUENTE - APERTA UN'INDAGINE PER OMICIDIO COLPOSO...

Estratto dell’articolo di Francesca Visentin per il “Corriere della Sera”

«Vogliamo sapere com’è morta». La famiglia di Vera Slepoj lo chiarisce in un comunicato ufficiale. «L’autopsia è indispensabile per capire com’è morta una donna in perfetta salute. Ogni congettura che sta circolando, riguardo a motivi e cause non è plausibile».

Iniziata ieri alle 14.30 con il professor Raffaele De Caro nell’Istituto di medicina legale di Padova, l’autopsia — disposta dal pm Andrea Girlando, titolare del fascicolo aperto con l’ipotesi di omicidio colposo, ma senza alcun iscritto nel registro degli indagati — si è conclusa dopo oltre quattro ore.

Ci vorranno tre mesi per conoscere l’esito. Vera Slepoj, 70 anni, psicologa, psicoterapeuta, ideatrice e animatrice di progetti culturali, docente universitaria, assessora alla cultura della Provincia di Padova dal 1999 al 2004, è morta giovedì notte nella sua casa in piazza del Santo a Padova, dopo essere rientrata alle 23.30 da una cena del Lions club, in cui era intervenuta sul tema del volontariato. A riaccompagnarla a casa, una delle sue amiche più care, Ludovica Casellati, figlia della ministra Elisabetta Alberti Casellati.

È stata la colf a trovare, la mattina, il corpo della psicologa. Accanto, le sue cagnoline Bubi e Nutti. Morta già da ore, Slepoj, aveva le gambe «nere», normale fenomeno di ipostasi, ristagno di sangue negli arti inferiori, che si verifica dopo la morte.

Originaria di Portogruaro, dove vivono ancora la sorella Rosanna e la mamma Regina, di 100 anni, Vera Slepoj ha sempre abitato a Padova e il 3 maggio aveva festeggiato i 70 anni, con gli amici più cari, com’era solita fare. [...]

I funerali della psicologa sono stati fissati per domani alle 15.30 nella Basilica di sant’Antonio a Padova, saranno celebrati da padre Antonio Ramina, rettore della Basilica. Sono attese centinaia di persone da tutt’Italia e anche dall’estero, Slepoj era molto nota sia come professionista sia come ideatrice di eventi culturali. [...]

La nota di ieri sgombra il campo su possibili complicazioni legate a un mini intervento ambulatoriale al ginocchio per la rimozione di una cisti, a cui Vera Slepoj si era sottoposta il 20 maggio in una clinica del Veneziano. Lunedì 17 giugno era poi tornata in clinica per un controllo. [...]