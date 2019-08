COME E' MORTO ANDREA ZAMPERONI? - LO CHEF DEL “CIPRIANI DOLCI” ERA IN UN OSTELLO NOTO NEL GIRO DI DROGA E PROSTITUZIONE - QUANDO SONO ARRIVATI GLI AGENTI, ALLERTATI DA UNA TELEFONATA ANOMINA, SONO STATI ACCOLTI DA UNA DONNA NUDA CHE GRIDAVA INDICANDO IL CORPO: “È LÌ” - IL CADAVERE ERA AVVOLTO IN UN LENZUOLO - ALCUNI OSPITI HANNO PARLATO DI UNA LITE E...

Il cadavere era al primo piano del Kamway Lodge & Tavern, un ostello del Queens. Lo stesso quartiere dove Andrea Zamperoni, 33 anni, abitava a New York. Era il capo chef del Cipriani Dolci, il ristorante del Grand Central Terminal. Il comunicato della società Cipriani è laconico: «Abbiamo purtroppo appreso che Andrea Zamperoni, un membro rispettato e amato del team Cipriani per molti anni, scomparso domenica, è stato trovato morto». Pare che il corpo fosse avvolto in un lenzuolo. La polizia è stata avvisata dalla telefonata di un informatore.

Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti al loro arrivo sarebbero stati accolti da una donna nuda che gridava indicando il corpo: «È lì». E non c' è dubbio, purtroppo, che si tratti di Zamperoni: a riconoscerlo è stato il fratello gemello, Stefano, volato a Manhattan per seguire le ricerche.

Alcuni ospiti dell'ostello - secondo la Cbs era un luogo noto nel giro della droga e della prostituzione - hanno raccontato alla polizia di una lite scoppiata al primo piano.

Testimonianze che fanno a pugni con quello che tutti raccontano di Andrea. […]

Originario di Zorlesco nel Lodigiano, Zamperoni era arrivato qui da circa un anno, ma da oltre dieci lavorava per Cipriani, a Miami, Las Vegas, Abu Dhabi e soprattutto a Londra, dove aveva cominciato nel 2008 con il fratello gemello Stefano […]

L'ultima volta che lo chef ha lavorato era sabato sera: lunedì mattina non si è presentato all' inizio del turno e i colleghi hanno chiamato la polizia. L'allarme è scattato anche da Lodi perché domenica Andrea aveva saltato la telefonata quotidiana con la mamma. […]

[…] La polizia sta indagando sulle cause della morte e sul perché il giovane si trovasse lì, ed è stata disposta l'autopsia. Parlando con il New York Post il general manager di Cipriani Fernando Dallorso aveva definito Zamperoni, che stando ai colleghi era single e non frequentava nessuno, uno sweetheart , un cuore d' oro, diverso da tanti chef «rinomati per il brutto carattere». […]

[…] La polizia sta ora cercando di ricostruire tutti gli spostamenti compiuti da Zamperoni dalla notte tra sabato e domenica e mercoledì sera. Il coinquilino dice che una volta tornato a casa dopo il suo ultimo giorni di lavoro, domenica mattina verso le 2.30 è salito su una vettura Uber. Zamperoni è stato visto però l' ultima volta lunedì intorno a mezzogiorno, di nuovo nel suo appartamento, ovvero un' ora prima che iniziasse il turno di lavoro nel locale di Manhattan.

[…] Dopo 48 ore di ricerche, mercoledì attorno alle 20 e 30, gli agenti, indirizzati da una telefonata anonima, sono entrati nella stanza al primo piano del Kamway Lodge di Jackson Heights, sempre nel Queens. Lì la macabra scoperta. In attesa dell' autopsia, di stanno concentrando su recenti frequentazioni e quella uscita di casa alle due e mezza del mattino di domenica scorsa gli investigatori del 110 Detective Squad della polizia di New York, per capire cosa ci sia dietro la morte di chef Andrea.

Anche perché nella sua vita non c' è nulla di sospetto, tutti parlano di lui come di una persona dedita al lavoro, seria e professionale, dal 2008 ha lavorato per Cipriani in diverse sedi nel mondo. Trentatré anni, single, chef Andrea sul profilo Facebook indica come città di origine Londra, di cui si sente cittadino dopo averci vissuto e lavorato a lungo. […]

