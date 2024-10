COME È BELLO FAR L'AMORE... DA MADRID IN GIÙ

Traduzione dell'articolo Shareni Pastrana per http://www.vanidades.com

RE JUAN CARLOS CON UNA CRAVATTA GIALLA

Sebbene la turbolenta vita sentimentale di Juan Carlos I sia sempre stata un argomento di conversazione, l'interesse per l'identità delle sue molteplici amanti è aumentato nelle ultime settimane, dopo che il 25 settembre la rivista francese Privé ha pubblicato una serie di fotografie che ritraggono il sovrano mentre dà un bacio appassionato all'ex vedette Bárbara Rey, con la quale è sempre stato legato.

Così, dopo la rivelazione delle controverse istantanee, si è scatenato un putiferio mediatico intorno alla storia di relazioni che il padre di Felipe VI ha accumulato fin da prima della sua maggiore età, e tra i nomi rivelati spicca quello della cantante italiana Raffaella Carrá che, come ha rivelato l'esperta della corte spagnola, Pilar Eyre, ha avuto una relazione con Don Juan Carlos dopo la morte di Franco.

Secondo la Eyre di Lecturas, la morte di Franco nel 1975 influenzò la vita di Juan Carlos I perché come rappresentante della Casa Reale spagnola iniziò ad avere molta più libertà, tanto che, nonostante fosse già sposato con Sofia di Grecia, non esitò a sperimentare nuove esperienze sentimentali.

RE JUAN CARLOS RAFFAELLA CARRA

A sua volta, Eyre sostiene che in quel periodo la vita coniugale tra Juan Carlos e Sofia stava già subendo diversi danni, che aumentarono il desiderio dell'emerito di cercare nuove donne.

Questo rafforzerebbe quanto riportato dalla stampa spagnola negli ultimi giorni, dove si sostiene che i genitori di Felipe VI abbiano abbandonato completamente l'intimità dopo la nascita dell'erede nel 1968.

Anche se la Carrá non fu certo l'unica amante di Juan Carlos in quel periodo, Pilar Eyre sostiene che la loro relazione fu speciale e che Rafaella regalò all'amante persino una cravatta gialla di Hermés, che indossò in un discorso televisivo [...]

juan carlos: la caduta di un re 5

Raffaella Carrá è deceduta il 5 luglio 2021, per cui dalla sua bocca non si sapranno nuovi dettagli sulla sua relazione con Juan Carlos I. Tuttavia, non resta che attendere la pubblicazione delle memorie del re, attualmente in fase di stesura, per scoprire quanto sia vera la nuova rivelazione fatta da Pilar Eyre sulla storia amorosa segreta dell'emerito.

RE JUAN CARLOS E BARBARA REY

quotidiani spagnoli sulla presunta relazione tra raffaella carra e re juan carlos

