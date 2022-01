COME DISTRUGGERE UN CUOMO – DOPO ESSERE STATO COSTRETTO ALLE DIMISSIONI, L’EX GOVERNATORE DI NEW YORK ANDREW CUOMO NON VERRÀ INCRIMINATO PER MOLESTIE: PER IL PROCURATORE L’ACCUSATRICE (CHE LO ACCUSAVA DI AVERLE PALPEGGIATO IL SENO) È CREDIBILE, MA NON CI SONO ELEMENTI SUFFICIENTI PER L’INCRIMINAZIONE – PER I COLPEVOLISTI SI TRATTA DELL’ENNESIMO CASO DI UN POLITICO SALVATO DA AMICI INFLUENTI. MA C’È UNA SOSPETTA COINCIDENZA TEMPORALE TRA LA DENUNCIA E…

Accusato di atti sessuali inappropriati e abusi (palpeggiamenti di donne che dipendevano dal suo ufficio), ad agosto Andrew Cuomo è stato costretto a dimettersi da governatore dello Stato di New York, ma non andrà in prigione per i reati contestati. La procura della contea di Westchester aveva già rinunciato a incriminarlo per l'accusa di un'anonima poliziotta della sua scorta: palpeggiata sul fondoschiena in ascensore.

Subito dopo la procura di Manhattan ha archiviato il caso degli ospizi statali nei quali la morte di molti anziani, durante la prima ondata della pandemia, era stata attribuita dai nemici di Cuomo a ordini errati da lui impartiti nell'inverno 2020. Restava il caso più insidioso, anch' esso esploso all'improvviso, dopo che la procuratrice dello Stato di New York, Letitia James, democratica come il governatore, lo aveva accusato di abusi addirittura su 11 donne: Brittany Commisso, una ragazza del suo staff, aveva presentato una denuncia penale affermando che un anno prima (nel 2020) Cuomo l'aveva palpeggiata sul seno in casa del governatore ad Albany (capitale dello Stato).

David Soares, District Attorney della contea di Albany, ha indagato per mesi e ieri ha affermato di non avere elementi sufficienti per incriminare l'ex governatore (rischiava un anno di carcere). Soares ha spiegato che la Commisso è credibile, ma casi di questo tipo sono difficili da provare e finiscono molto spesso con l'assoluzione dell'imputato. L'accusa, infatti, deve dimostrare non solo il fatto, ma anche che chi l'ha commesso voleva soddisfare un desiderio sessuale o umiliare la vittima.

Per i colpevolisti i procuratori, anziché difendere la parte debole, le donne, hanno chiuso un occhio davanti a un politico che ha ancora amici influenti. Ma va anche detto che il caso è esploso in circostanze sospette: in molte foto Brittany compare in atteggiamenti affettuosi con Cuomo. La sua accusa è arrivata nella scia del dossier (165 pagine) della James che accusa Cuomo.

E la procuratrice, dopo le dimissioni del governatore, si è candidata alla sua successione (salvo, poi, ritirarsi, qualche giorno fa). E la denuncia della Commisso fu raccolta dallo sceriffo della contea che scavalcò Soares, l'autorità giudiziaria competente, dichiarando che gli elementi per incriminare Cuomo erano «molto forti».

