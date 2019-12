COME LO FA WONDER WOMAN? - I PIPPAROLI CHE FREQUENTANO I SITI PORNO SI APPASSIONANO AI VIDEO DEI “COSPLAY”, OVVERO GLI ATTORI VESTITI DA SUPEREROI, PERSONAGGI DEI FUMETTI OPPURE DEL CINEMA - TRA LE GIAPPONESINE IN VERSIONE HARLEY QUINN, BOMBASTICHE TETTONE TRAVESTITE DA MINNIE E BATMAN CHE IMPROVVISA UN THREESOME INSIEME A SUPERMAN C’È ANCHE… - FOTO VIETATISSIME

Man. Cos. per “Libero quotidiano”

supereroi nel porno 8

Chi non è un habituè dei siti porno non lo sa. Ma esistono svariate categorie in cui vengono divise le performance erotiche in video. Si va dalle famose Milf (acronimo anglofono che sta per Mother I' d Like to Fuck, traducibile con "madre con cui mi piacerebbe andare a letto", e vede dunque protagoniste donne non più giovanissime) agli Amateur (video porno casalinghi) alle Femdom (dove sono le donne a essere dominanti sul maschio).

supereroi nel porno 53

E dunque, anche quest' anno Pornhub, il più cliccato sito di video porno, ha pubblicato dati e analisi sul traffico del 2019, mostrando le ricerche più popolari, le categorie preferite, le attrici e gli attori più apprezzati e via dicendo.

supereroi nel porno 50

Primo dato, impressionante: Pornhub è stato visitato 42 miliardi di volte nel 2019, con 39 miliardi di ricerche e 115 milioni di visite quotidiane. Questo per dare l' idea dell' enormità del fenomeno.

supereroi nel porno 43

Per quanto riguarda le categorie più gradite, al primo posto a livello mondiale si piazza "Japanese", cioè i video porno con attori e attrici giapponesi: questo perché è in continua espansione il mercato a Tokyo e dintorni.

supereroi nel porno 28

Curiose sono le categorie date in crescita: al primo posto c' è per l' appunto "Amateur", ma è curioso notare come al quinto, e in ascesa continua, è "Cosplay", con gli attori vestiti da supereroi, personaggi dei fumetti oppure del cinema - conseguenza del grande successo dei film-kolossal tratti da personaggi Marvel.

supereroi nel porno 25

La pornostar più cliccata a livello mondiale e Lana Rhoades, 23enne americana in grande ascesa. Per quanto riguarda gli attori italiani, fra gli uomini resta primo l' immortale Rocco Siffredi, con Valentina Nappi al secondo posto. L' Italia, in quanto a traffico porno su Internet, è settima al mondo: ai primi tre posti ci sono Usa, Giappone e Regno Unito.

supereroi nel porno 15 supereroi nel porno 24