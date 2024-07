COME FAR DERAGLIARE LE VACANZE – SECONDA GIORNATA DI PASSIONE PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DALLA STAZIONE DI FIRENZE: DOPO IL GUASTO DI VENERDÌ, IERI SI SONO REGISTRATI NUOVI RITARDI E RALLENTAMENTI A CAUSA DI DUE CLOCHARD CHE PASSEGGIAVANO SUI BINARI NELLA ZONA DI CAMPO MARTE – PER MOTIVI DI SICUREZZA DIVERSI TRENI SONO STATI FERMATI E, ALLA FINE, I VACANZIERI SONO STATI COSTRETTI A UN'ATTESA ANCHE DI 150 MINUTI…

Estratto dell’articolo di Matteo Lorenzi per “La Verità”

Giornate intense per il settore dei trasporti. Ieri nuovi ritardi e cancellazioni si sono registrati su tutta la linea ferroviaria, ancora per problemi sopraggiunti nei pressi di Firenze, ma questa volta non a causa di un guasto. Una coppia di clochard è stata avvistata passeggiare sui binari nella zona di Firenze Campo Marte, con diversi macchinisti che li hanno notati e hanno segnalato il pericolo. Risultato: numerose interruzioni della linea, per motivi di sicurezza, tra le 9.50 e le 11.20, e conseguenti nuovi disagi per i passeggeri, che hanno dovuto subire ritardi fino a oltre 150 minuti se non direttamente la cancellazione delle corse.

Dopo il guasto alla linea elettrica registrato venerdì nei pressi di Rovezzano, rione del Comune di Firenze, un’altra giornata da incubo per i passeggeri dei treni. Se i disagi dell’altro ieri sono forse passati un po’ in sordina, per via del clamore suscitato dal blocco internazionale del trasporto aereo, il secondo giorno di seguito di pesanti ritardi e cancellazioni nel settore ferroviario hanno invece concentrato le ire in casa nostra.

[…]

In un sabato di ordinaria follia, però, i problemi sulla linea ferroviaria non finiscono qui. A Palermo, la tratta per arrivare all’aeroporto Falcone Borsellino ha subito grossi ritardi per via di un uomo che, sorpreso sul convoglio senza biglietto e fatto scendere, ha pensato bene di iniziare una fuga in mezzo ai binari.

Anche in questo caso, è dovuta intervenire la polizia per fermare il soggetto e consentire alla circolazione di riprendere dopo un’interruzione di circa un’ora.

A Taranto, invece, circa 300 passeggeri, sono rimasti bloccati in stazione a causa «di un guasto che, rilevato su un binario, ha praticamente interrotto la circolazione sulla tratta da e per Milano».

[…]

