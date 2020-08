27 ago 2020 10:02

COME NEL FILM “BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI” - UNA DEPUTATA BRASILIANA HA ORDINATO L'OMICIDIO DEL MARITO, UN PASTORE PROTESTANTE, IN COMBUTTA CON FIGLI BIOLOGICI E ADOTTIVI - NESSUNO HA FIATATO QUANDO A CASA GLI VENIVANO SERVITI CIBI O BEVANDE AVVELENATE, OPPURE QUANDO SI CERCAVA UNA PISTOLA SUL MERCATO NERO O SI CONTAVANO I SOLDI PER INGAGGIARE UN SICARIO - DOPO OTTO TENTATIVI DI OMICIDIO FALLITI, ECCO COME E’ FINITA…