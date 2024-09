COME FUNZIONANO GLI OCCHIALI UTILIZZATI DA MARIA ROSARIA BOCCIA PER FARE VIDEO DI NASCOSTO ALL'INTERNO DEL PARLAMENTO? - I "RAY BAN" DI CUI SI PARLA SONO FRUTTO DI UNA COLLABORAZIONE TRA META E ESSILORLUXOTTICA: SONO IN GRADO DI FILMARE SENZA CHE GLI ALTRI SE NE ACCORGANO. DURANTE UNA REGISTRAZIONE SI ACCENDE LA LUCINA, MA NON SEMPRE È COSÌ EVIDENTE, SOPRATTUTTO IN UN AMBIENTE BEN ILLUMINATO - COSA POSSONO REGISTRARE? TUTTO, SALVO DOVE E' VIETATO, COME ALLA CAMERA...

STORIA DI MARIA ROSARIA BOCCIA SUGLI OCCHIALI TELECAMERA RAYBAN USATI A MONTECITORIO

Nulla di illegale. Maria Rosaria Boccia ha replicato così all’ipotesi avanzata dai quotidiani di oggi che possa aver indossato gli occhiali intelligenti prodotti da Meta e Rayban per i corridoi di Montecitorio.

Su Instagram descrive il prodotto usato: “occhiali smart di Facebook che catturano foto, video e funzionano da auricolari. Quando ciò avviene si accende un piccolo led bianco disposto vicino alla lente destra”. Nulla di illegale, sostiene. Ma cosa sono gli occhiali smart di Facebook? Dove possono essere usati? E cosa sono in grado di fare?

Gli occhiali che sembra siano stati usati da Boccia sono frutto di una collaborazione tra Meta e EssilorLuxottica, fusione nel 2018 della francese Essilor con Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio. Si tratta di occhiali con una fotocamera integrata, registratore e cuffie in grado di creare foto e video e condividerli sui social.

Meta e Ray-ban hanno cominciato la loro collaborazione tre anni fa. Da allora sono state create tre generazioni di occhiali intelligenti. L’ultima, quella del 2024, ha integrato una serie di funzioni legate all’uso dell’intelligenza artificiale. Che però, hanno precisato subito da Meta, non saranno disponibili in tutte le loro funzioni in Europa per via della legge europea che regola l’AI, l’Ai Act.

Gli occhiali intelligenti di Meta hanno in qualche modo alzato l’asticella di questi prodotti. A differenza di buona parte dei prodotti usciti sul mercato fino a prima della loro commercializzazione, hanno un bell'aspetto. E soprattutto è pressoché impossibile capire che si stanno indossando occhiali in grado di registrare audio e video, condividerli sui social. Se non sono attivati sono dei normalissimi occhiali da sole o da vista (150 i modelli prodotti finora).

Sono in grado di registrare volti, attività delle persone, senza che gli altri se ne accorgano. È vero, durante una registrazione si accende la lucina, ma non sempre è così evidente, soprattutto in un ambiente ben illuminato. Ma la lucina c’è e si vede. Ed è il segnale che c’è una registrazione in corso. Ed è ciò che protegge questi oggetti dall’accusa di diventare occhi e orecchie indiscreti in situazioni delicate o compromettenti.

Cosa possono registrare? Tutto. Tecnicamente tutto. Con più o meno discrezione in relazione alla scena che si vuole registrare, l’uso di questi dispositivi di fatto non ha limiti, tranne se il luogo in cui si usano non li vieti apertamente, come sembra essere il caso del Parlamento, dove è vietato fare registrazioni all’interno senza un’autorizzazione. Ma questo dipende dal regolamento interno del luogo. All’aperto sono tranquillamente indossabili e attivabili. Probabilmente molti li avranno già visti o incrociati indossati da qualcuno per strada, senza accorgersene. [...]

