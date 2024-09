COME FUNZIONANO I SOCIAL NETWORK: INDIGNARSI PER L'HASHTAG #BASTANEGRI SU TWITTER È SERVITO SOLO A DARGLI ANCORA PIÙ VISIBILITÀ – LE ANIME BELLE CHE SI SONO MESSE A STREPITARE CONTRO I “FASCISTI XENOFOBI” CONTRARI AL REFERENDUM DI CITTADINANZA SONO RIUSCITI NELL’IMPRESA DI FAR DIVENTARE L’HASHTAG PRIMO IN TENDENZA. POI, DOPO IL BAN DI “X”, I FANCAZZISTI HANNO LANCIATO #BASTANEBRI, PER AGGIRARE IL DIVIETO (ANCH'ESSO DIVENTATO TRENDING) – I TWEET E I MEME

tweet con l hashtag basta negri 3

1. SPOPOLA SULLA RETE L’HASHTAG #BASTANEGRI: ONDATA DI RAZZISMO PER IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

Da www.dire.it

Paese che vai, razzismo che trovi. Le 500mila firme per il referendum sulla revisione delle modalità di conferimento della cittadinanza italiana animano il dibattito sui social, provocando un discutibile hashtag in trend #bastanegri.

meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 7

I contenuti legati all’argomento in tendenza, però, sono contrastanti: c’è chi cavalca l’odio (molto spesso profili senza nome e foto reali) insultando gli stranieri e chi invece twitta sorpreso e indignato per la piega offensiva e il tenore dei post.

2. IUS SCHOLAE, FOLLIA E VERGOGNA SUI SOCIAL

Estratto dell’articolo di Assia Neumann Dayan per “La Stampa”

meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 11

Qual è stata la reazione del fu Twitter, ora X, al Referendum di Cittadinanza che ha raccolto più di cinquecentomila firme in poco tempo? Essendo X diventato l'argine rotto della nevrosi collettiva, la reazione è stata la più prevedibile: l'hashtag «bastanegri» in tendenza […]. Sono stati […] giorni di repertorio classico: foto di Hitler, meme con Hitler, meme con Mussolini a testa in giù, meme con Mussolini a testa in su, notizie di immigrati che delinquono e cucinano gatti, foto di calciatori, nostalgici del greenpass, barzellette, barzellette su Hitler.

A contribuire alla popolarità dell'hashtag non potevano mancare gli indignati, che però insieme al pensiero antirazzista ripetevano l'hashtag, mandandolo in tendenza. Scorrendo le tendenze di X troviamo: «bastanegri», «bastarazzisti», «Hezbollah», e il grande ritorno di «Bibbiano» come metafora.

tweet con l hashtag basta negri 2

[…] Non c'è niente di complesso nel razzismo: è questa cosa qua, è disegnare due bambini e scrivere «basta», è ringraziare Hitler per lo sforzo fatto, è dire che tutto il male del mondo viene da una sola categoria di persone. […]

Fino a pochi anni fa era rimasto un piccolo senso di vergogna a frenare le peggiori esibizioni di idee fasciste, adesso se uno dice «ma non ti vergogni?» la risposta è: «Che cos'è la vergogna?». È in parte reazione al politicamente corretto che negli ultimi anni è arrivato a livelli ridicoli, in parte è lo sproloquiare di «libertà di pensiero», in parte è manipolazione politica, in parte è sincera adesione all'idea razzista.

tweet con l hashtag basta negri 1

Queste persone hanno delle famiglie, votano, lavorano quando non stanno su X, non sono mostri o entità aliene, ma sono solo il prodotto di anni di retorica, e nessuno farà cambiare loro idea. Il Referendum di Cittadinanza propone di ridurre «da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana che, una volta ottenuta, sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni».

[…] Siamo forse preoccupati che aumentino le statistiche di crimini commessi da italiani? Siamo forse preoccupati che il compagno di banco di nostro figlio abbia gli stessi diritti del nostro privilegiato bambino italiano? In conclusione, grazie a questo hashtag e alla psicologia spicciola, e inversa, la prima cosa che ho fatto è stata andare a firmare per il referendum; in conclusione, X ha fatto anche cose buone.

tweet con l hashtag basta negri 6

meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 10 meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 4 meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 9 meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 8 meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 3 meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 2 meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 1 meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 5 meme con hashtag bastanegri poi diventato bastanebri 6

hashtag basta negri in tendenza su twitter tweet con l hashtag basta negri 4 tweet con l hashtag basta negri 8 tweet con l hashtag basta negri 9 tweet con l hashtag basta negri 10 tweet con l hashtag basta negri 5 tweet con l hashtag basta negri 7