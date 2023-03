16 mar 2023 12:01

COME HA FATTO MATTEO MESSINA DENARO A COMPRARE UN ROLEX? NEL 2017 IL BOSS FU PADRINO DI CRESIMA DI GIUSEPPE BONAFEDE, FIGLIO DELLA COPPIA ARRESTATA OGGI A CAMPOBELLO DI MAZARA: IL LATITANTE DIEDE 6300 EURO AI GENITORI CHE ANDARONO ALLA CENTRALISSIMA GIOIELLERIA MATRANGA DI PALERMO PER COMPRARE UN ROLEX OYSTER PERPETUAL – MA COME MAI IN NEGOZIO NON È STATA COMPILATA LA SCHEDA CLIENTE? E COME HANNO FATTO DUE SQUATTRINATI AD AVERE FACILE ACCESSO ALL’ACQUISTO DI UN OROLOGIO PER IL QUALE CI SONO PURE LISTE D’ATTESA?