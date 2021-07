COME HAI FATTO SESSO L'ULTIMA VOLTA? - LA SEXESPERTA TRACEY COX RACCOGLIE TESTIMONIANZE DI COPPIE E SINGLE: DALLA MAMMA CHE PREFERISCE IL SONNO A UN ORGASMO, DALLA RAGAZZA CHE CONDIVIDE LA PASSIONE DEI RAPPORTI ANALI CON IL SUO EX AL POVERINO CHE EIACULA SUBITO - ECCO NOVE RACCONTI DAVVERO HOT: ''QUANDO CI PROVIAMO, SONO INVARIABILMENTE IO A FARE DELLE COSE A LUI. È SEMPRE UBRIACO E CI METTE UN'ETERNITÀ: È COME UN MINI-ALLENAMENTO E MI FANNO MALE I POLSI..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Tracey Cox

Cosa hai fatto l'ultima volta che hai fatto sesso? Eri nella tua camera da letto o nel bagno di una discoteca? Secondi oppure ore? Hai dato del filo da torcere al Kama Sutra o hai fatto sesso in stile missionario, a luci spente, il sabato sera?

Quando le persone dicono di «aver fatto sesso», può significare tutto o niente. Certo, per la maggior parte, il "sesso" normalmente implica una combinazione piuttosto prevedibile di preliminari e rapporto sessuale. Ma non per tutti.

Ho chiesto a uomini e donne molto diversi fra loro di dirmi cosa hanno fatto durante il loro ultimo incontro sessuale per scoprire quanto siano davvero varie le nostre vite.

I risultati potrebbero sorprenderti!

COSA HAI FATTO L'ULTIMA VOLTA CHE HAI FATTO SESSO?

Coppia sposata, 30 anni, con figli

Sesso

«Quando ci siamo messi insieme, eravamo avventurosi. Guardavamo porno insieme, inviavamo foto e video di nudo. Tutto è andato all’aria dopo quattro estenuanti cicli di fecondazione in vitro».

«Ha funzionato - abbiamo un bambino - ma a scapito della nostra vita sessuale. Il mio compagno ha due figli adolescenti da un altro matrimonio e anche loro stanno molto con noi».

«Come puoi fare sesso bollente con un bambino di 18 mesi e due adolescenti in casa? Facciamo sesso una volta al mese. L'ultima volta è stato di notte, entrambi esausti. Niente baci, ci tuffiamo subito. Usa il mio vibratore per scaldarmi, ma poi andiamo subito al rapporto. Ha un orgasmo entro cinque minuti. Io no.

Sesso 2

«Si offre sempre di "prendersi cura di me" – un modo di propormi sesso orale - ma io dico sempre di no. Preferisco dormire piuttosto che raggiungere l'orgasmo».

Maschio, 22 anni, da quattro mesi con la fidanzata

«Il sesso è abbastanza stressante per me perché eiaculo troppo velocemente. La mia ragazza è piuttosto brava e sa che non ci vuole molto per farmelo perdere. L'ultima volta che abbiamo fatto sesso, indossava della biancheria intima fantastica e tacchi alti: adora mostrare il suo corpo. Si è inginocchiata davanti a me e mi ha fatto sesso orale e io sono venuto in pochi secondi».

Sesso

«Siamo abituati a questo, quindi ho continuato e le ho fatto sesso orale. Dopo un po', ero di nuovo un po' duro, quindi abbiamo provato ad avere un rapporto. È umiliante quando non sei abbastanza duro, ma ha funzionato. Sono durato circa tre minuti prima di venire. Un risultato abbastanza buono per me, quindi eravamo entrambi felici».

Coppia sposata, 50 anni, insieme da 12 anni

Sesso

«Ho avuto alcuni problemi con il sesso doloroso dopo la menopausa, quindi non abbiamo più rapporti. Mio marito è piuttosto bravo: mi preoccupo che gli manchi ma non si lamenta».

«Facciamo sesso circa una volta ogni quindici giorni ed è quasi sempre dopo aver bevuto vino - non riesco a ricordare l'ultima volta che abbiamo fatto sesso da sobri».

«Gli pratico sesso orale per circa cinque minuti e lo porto al limite, poi lui inizia con me. Lo facciamo quasi sempre in salotto o in cucina, quindi o salto sulla panca della cucina o lui si sdraia sul divano e io mi metto a cavalcioni».

sesso occasionale 2

«Si eccita quando vengo, quindi di solito si stimola mentre mi fa l'orale. A volte ho l'orgasmo, a volte no, ma non è un problema, quindi non devo fingere».

«Siamo bravi così: si tratta più di darsi piacere l'un l'altro. Finché uno di noi ne ha uno, è tutto ciò che ci interessa».

Donna, 49 anni, sposata da 15 anni

«Un tempo amavo il sesso, ma adesso faccio di tutto per evitarlo. Riguarda mio marito, io non ne traggo alcun piacere. Ora è solo sesso per "occasioni speciali", anche se il suo compleanno è appena arrivato ed è passato indenne. Grazie a Dio».

«Quando ci proviamo, sono invariabilmente io a fare delle cose a lui. È sempre ubriaco e ci mette un'eternità: è come un mini-allenamento e mi fanno male i polsi».

COPPIA LETTO SESSO

«Non mi chiede mai cosa ho bisogno o cosa voglio; Immagino perché è ovvio che non mi piace fare sesso con lui. Ma cosa è nato prima? Il sesso noioso o l'essere annoiati dal sesso?».

Donna, 41 anni, single

«Sono single da anni, quindi il sesso è sempre tra me e il mio vibratore. O guardo il porno o leggo un libro con pezzi che so che mi faranno eccitare».

«Mi piace molto anche l'audio porno: mi fa sentire come se ci fosse qualcuno nella stanza con me. A volte mi chiedo se ci sarà mai di nuovo».

«Forse il sesso per me sarà sempre solo io e i giocattoli sessuali e questo è il mio destino».

sesso occasionale

Donna gay, 37 anni, impegnata in una relazione

«Questa è la mia prima relazione a lungo termine da un po' di tempo e ha pro e contro. Amo l'intimità ma mi piace il sesso feroce e abbastanza energico».

«Il nostro sesso è fatto da lunghe sessioni di sesso orale e uso di dita e giocattoli sessuali. Mi piace l'eiaculazione femminile e posso raggiungerla abbastanza facilmente, quindi ci sono anche molte cose sul punto G».

«Preferivo il sesso che facevo ma sono felice di farne a meno perché il rapporto è fantastico».

Femmina, 28 anni, gode di un sacco di sesso occasionale

sesso occasionale 6

«Io e il mio ex restiamo in contatto perché a entrambi piace il sesso anale e molte delle persone che frequentiamo no».

«Ci incontriamo a tarda notte nei fine settimana e di solito fumiamo un po' d'erba e ci divertiamo con alcuni giocattoli per il sesso anale».

«Riserviamo sempre i nostri orgasmi per il rapporto anale, però, che di solito avviene circa 15 minuti dopo. Il rapporto vaginale è così così una volta che si sperimenta l'anale».

«L'anale è molto più intenso e soddisfacente. Dopo, fumiamo un po' di più e guardiamo un film, poi uno di noi torna a casa».

Coppia, 20 anni, che sta insieme da tre anni

sesso occasionale 4

«Mi sono svegliato accarezzando la mia ragazza, come faccio sempre. Abbiamo fatto sesso pigro, io da dietro, ma ho trattenuto l'orgasmo».

«Abbiamo preso un caffè a letto, poi l'ho girata e le ho fatto sesso orale e l'ho fatta venire due volte. Poi è saltata sopra e l'ho fatto anch'io».

«È così che iniziamo la maggior parte dei giorni del fine settimana, anche se ovviamente proviamo posizioni diverse».

Coppia gay sposata, sui 30 anni

sesso occasionale 1

«La gente pensa che gli uomini gay abbiano un sacco di sesso fantastico e molti partner, ma il nostro sesso è stereotipato e di routine».

«Di solito riceve dei video porno sul suo telefono e li guardiamo mentre ci facciamo seghe o del sesso orale. Penso che sia ancora un po' sconvolto dopo il nostro trio».

«Ha meno esperienza di me e voleva provarne uno. L'ho organizzato ma sapevo che non sarebbe andato bene: ne ho avuti tanti e so come funziona».

«È competitivo e non gli piaceva fare il secondo violino».