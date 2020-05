COME HANNO REAGITO GLI INGLESI ALLA STRENUA DIFESA DI DOMINIC CUMMINGS DA PARTE DI BORIS JOHNSON? SFANCULANDO IL LOCKDOWN E RIVERSANDOSI SENZA MASCHERINA IN SPIAGGIA E NEI PARCHI: “SE DOMINIC CUMMINGS PUÒ INFRANGERE LE REGOLE, POSSIAMO FARLO ANCHE NOI!” – PER I CRITICI DI BORIA, IL SEGNALE LANCIATO DAL PREMIER È DEVASTANTE: “È COME SE AVESSE DETTO CHE IL LOCKDOWN E LE REGOLE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE SONO FINITE” - VIDEO

DAGONEWS

fase 2 in gran bretagna 26

Come hanno reagito gli inglesi alla strenua difesa di Dominic Cummings da parte di Boris Johnson?

Fottendosene delle regole e affollando le spiagge in queste giornate di sole che stanno baciando le spiagge e i parchi della Gran Bretagna.

fase 2 in gran bretagna 24

«Se Dominic Cummings può infrangere le regole, possiamo farlo anche noi!». È stato l’urlo di battaglia di migliaia di persone che si sono riversate in strada sfanculando il lockdown. Per molti, infatti, la difesa di Boria ha innescato un pericoloso precedente: se Cummings ha potuto viaggiare per 400 chilometri mentre era in quarantena, cosa potrà tenere in casa le persone durante queste belle giornate di sole?

fase 2 in gran bretagna 19

Nel Paese le gite fuoriporta di un giorno sono consentite, ma vige ancora la regola del distanziamento sociale. Ma con spiagge e parchi sempre più affollati la situazione è quasi al collasso. Per i critici di Boria, il segnale lanciato dal premier è devastante: «è come se avesse detto che il lockdown e le regole di distanziamento sociale sono finite»

fase 2 in gran bretagna 18 fase 2 in gran bretagna 31 fase 2 in gran bretagna 25 fase 2 in gran bretagna 22 fase 2 in gran bretagna 8 fase 2 in gran bretagna 21 fase 2 in gran bretagna 23 fase 2 in gran bretagna 27 fase 2 in gran bretagna 5 fase 2 in gran bretagna 7 fase 2 in gran bretagna 11 fase 2 in gran bretagna 10 fase 2 in gran bretagna 20 fase 2 in gran bretagna 12 fase 2 in gran bretagna 3 fase 2 in gran bretagna 13

fase 2 in gran bretagna 1 fase 2 in gran bretagna 16 boris johnson pallido fase 2 in gran bretagna 17 fase 2 in gran bretagna 4 dominic cummings coronavirus gran bretagna 3 coronavirus gran bretagna 1 coronavirus gran bretagna 10 fase 2 in gran bretagna 6 fase 2 in gran bretagna 14 fase 2 in gran bretagna 2 fase 2 in gran bretagna 15 fase 2 in gran bretagna 29 fase 2 in gran bretagna 28 fase 2 in gran bretagna 9