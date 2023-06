COME MAI APPLE PUNTA SU UNA TECNOLOGIA CHE STENTA A DECOLLARE? - CON LA PRESENTAZIONE DI "VISION PRO", IL VISORE PER LA REALTÀ "MISTA", TIM COOK VUOLE REPLICARE LA "RIVOLUZIONE" AVVENUTA CON L'IPHONE E PUNTA SULLA CREAZIONE DI UN "ECOSISTEMA", CHE CONVINCA GLI UTENTI A SGANCIARE 3.500 DOLLARI PER IL NUOVO PRODOTTO - APPLE NON HA RIVELATO PERO' SE IL VISORE POTRÀ ESSERE USATO PER IL GAMING, CHE AL MOMENTO E' L'AMBITO DI MAGGIOR UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA...

COME FUNZIONA L APPLE VISION PRO

Estratto dell'articolo di Michela Rovelli per il “Corriere della Sera”

L’iPhone non è stato il primo smartphone così come il Vision Pro non è il primo visore. Ma, proprio come Apple è riuscita nell’impresa di dettare la sua linea in una nuova categoria di prodotto nel lontano 2007, il visore presentato a Cupertino […] ha tutto il potenziale per replicarne il successo in un settore, quello della realtà aumentata o virtuale (in una parola, mista) che stenta a decollare.

apple vision pro 8

Di tempo per studiarlo e perfezionarlo ce n’è: arriverà sul mercato americano non prima dell’inizio del 2024.

Se il primo segreto dell’iPhone è stato il dito, quello del Vision Pro sono gli occhi. Abbiamo dato una prima occhiata a questa interfaccia che permette di selezionare e aprire applicazioni, di spostare finestre, scrivere, navigare su Internet, rispondere a chiamate e selezionare un film semplicemente puntando lo sguardo e pinzando indice a pollice […] Le nostre mani e i nostri occhi sono costantemente monitorati da 12 telecamere e dai più svariati sensori, tra cui scanner laser e illuminatori per quando c’è poca luce.

apple vision pro 7

I nostri movimenti, raccolti dai sensori, vengono rielaborati e trasformati in comandi in un’esperienza che risulta fluida e naturale. Il tutto mentre il visore continua ad analizzare la realtà circostante per riprodurla dettagliatamente all’interno delle lenti. Qui sono posizionati due schermi microOled con 23 milioni di pixel ciascuno che proiettano immagini ogni 12 millisecondi grazie al lavoro congiunto di due chip: il nuovo R1 e l’M2, lo stesso che si trova sui Mac.

apple vision pro 4

[…]

C’è anche un secondo segreto nella ricetta del successo di iPhone e che potrebbe essere ereditato dal Vision Pro: […] Grazie al sistema operativo VisionOS, tutto il patrimonio dell’App Store verrà trasportato anche nella realtà mista. Manca comunque, ad oggi, ancora la risposta alla domanda: «A cosa mi serve questa tecnologia?». Apple punta tutto su produttività e fruizione di contenuti multimediali.

tim cook apple vision pro

Non cita il gaming, che per gli altri concorrenti — in primis Meta di Zuckerberg con i suoi Quest — risulta al momento la risorsa più importante soprattutto se parliamo di realtà virtuale. […] Un punto a sfavore sembra rappresentato anche dal prezzo, altissimo: si parla di 3.499 dollari. Se da una parte questo listino potrebbe rappresentare un limite alla sua diffusione, c’è chi — come Bank of America — prevede già la vendita di 1,5 milioni di unità nel primo anno di vita del visore. […]

apple vision pro 2 apple vision pro 1 apple vision pro 5 apple vision pro 3