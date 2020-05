COME MAI I CANI AMANO METTERE IL MUSO FUORI DAL FINESTRINO? – LA SPIEGAZIONE VA CERCATA NON TANTO (O NON SOLO) NELLA VOGLIA DI ARIA FRESCA O DI LIBERTÀ, MA NEL LORO NASO – IN PIÙ, A VOLTE, PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE UN VIAGGIO IN AUTO SI PUÒ TRASFORMARE IN UNA COCENTE DELUSIONE D’AMORE, PERCHÉ… - VIDEO

Perché i cani amano mettere il muso fuori dal finestrino?

Da www.lastampa.it

i cani amano mettere il muso fuori dal finestrino 5

Non tutti conoscono il motivo per cui i cani amano mettere il muso fuori dal finestrino dell'auto. La spiegazione va cercata non tanto nella voglia di libertà e aria fresca, ma nel loro naso. Addirittura a volte un viaggio in auto si può trasformare in una cocente delusione d'amore per i nostri amici a quattro zampe.

TRASCRIZIONE DEL VIDEO

i cani amano mettere il muso fuori dal finestrino 1

Non tutti conoscono il motivo per cui i cani amano mettere il muso fuori dal finestrino della macchina. Noi abbiamo 6 milioni di recettori olfattivi nel naso, i cani fino 300 milioni a seconda della razza. Li usano per capire il mondo che li circonda, cercare cibo e affetti. Inoltre il processore olfattivo presente nel cervello dei cani è 40 volte più grande di quello umano. Anche il naso in quanto organo funziona diversamente ed è più sofisticato del nostro: ad esempio, le narici si muovono indipendentemente. Mentre annusano ‘tremano’ spingendo l’aria che è già nel naso verso l’interno, lasciando spazio ai nuovi odori in arrivo. E nell’espirazione l’aria esce dalle fessure laterali creando un vortice d’aria che aiuta altri odori a entrare nel naso. Un’altra tipicità è il muco che secernono dal naso e permette loro di assorbire meglio gli odori una volta leccato e tastato con la bocca. Questo serve in particolare per captare i feromoni prodotti dagli esemplari in calore. ecco perché a volte un viaggio in auto si può trasformare in una cocente delusione sentimentale sapendo di aver ‘sentito’ vicino il proprio amore, ma dover andare via…

i cani amano mettere il muso fuori dal finestrino 4 i cani amano mettere il muso fuori dal finestrino2 i cani amano mettere il muso fuori dal finestrino i cani amano mettere il muso fuori dal finestrino 3