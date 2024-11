COME MAI, MA CHI SARAI? – GLI AVVOCATI DI MAX PEZZALI HANNO INVIATO UNA LETTERA DI DIFFIDA AL SINDACO DI PAVIA PER BLOCCARE L’ASSEGNAZIONE DELLA BENEMERENZA DI SAN SIRO A MAURO REPETTO: I LEGALI SPIEGANO CHE SOLO PEZZALI È IL VERO VOLTO DEGLI 883, MENTRE IL PAROLIERE HA FATTO PARTE DELLA BAND SOLO PER UN BREVE PERIODO – MA IL CONSIGLIO COMUNALE HA INTENZIONE DI FOTTERSENE DELLA LETTERA E DI PROCEDERE CON LA PREMIAZIONE – IL TWEET DI ANTONELLO PIROSO: “ANCHE A PAVIA SI DICE AMICI, AMICI, AMICI AR CA**O?” – VIDEO

Chi abbia ucciso l’Uomo Ragno non lo sapremo mai. Ma passando dalla fantasia alla realtà, ora sappiamo che gli 883, probabilmente, resteranno un ricordo degli anni Novanta. Lo scorso 6 novembre, infatti, gli avvocati di Max Pezzali hanno inviato una lettera al sindaco di Pavia, Michele Lissia, e alla giunta chiedendo di non assegnare la benemerenza di San Siro a Mauro Repetto.

Il particolare è emerso nel corso della conferenza dei capigruppo che, giovedì sera, ha invece assegnato il riconoscimento a Repetto. Sullo sfondo, una causa civile tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto

Gli avvocati di uno studio legale milanese, che scrivono in nome di Massimo Pezzali spiegano che Repetto fece parte degli 883 per un breve periodo, per poi scegliere un’altra strada e lasciare il solo Pezzali a rappresentare il volto del gruppo autore di canzoni famose come “Nord sud ovest est” e “Come mai”.

Sul nome della band, che venne registrato come marchio da una società di Claudio Cecchetto, la Fri, è in corso una causa davanti al tribunale di Milano, in quanto Pezzali rivendica la piena titolarità del segno 883. I legali di Max Pezzali sostengono che i diritti sul nome della band spettano soltanto a chi della band ha il merito della notorietà, cioè a Pezzali. Quindi - è la conclusione - premiare Repetto con una benemerenza in quanto ex componente degli 883 rischierebbe di spingere il pubblico a pensare che il nome della band non identifichi Max Pezzali.

[…] Se il Consiglio comunale, nonostante la richiesta di soprassedere all’assegnazione della benemerenza, procederà comunque in tale senso, gli avvocati si riservano di far valere le ragioni di Max Pezzali nei confronti del Comune di Pavia.

Cosa sia accaduto alla lettura della missiva dei legali nel corso della conferenza dei capigruppo non si può sapere con certezza […] la maggior parte dei capigruppo avrebbe ritenuto di proseguire ugualmente. Accettare di non premiare Repetto avrebbe potuto costituire un precedente dagli esiti imprevedibili.

