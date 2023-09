marta fascina luigi berlusconi adriano galliani paolo berlusconi

DAGOREPORT

Paolo Berlusconi non ha mai avuto il Dna affabulatorio, ego-espanso e arci-narcisista da consumato maestro di teatro del fratello maggiore Silvio. E’ sempre stato un tipo di poche parole, poche donne, poca visibilità. Ecco perché ha suscitato curiosità e anche scalpore il richiamo all’ordine a Marta Fascina, ultima compagna del fratello defunto.

A Monza, durante un evento a sostegno del candidato alle suppletive Adriano Galliani, Paolo Berlusconi se n’è uscito come i dolori: “Basta con le lacrime, l'ho detto anche a Marta che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere”.

paolo berlusconi luigi berlusconi marta fascina in prima fila alessandro sorte e stefano benigni

Eppure sono passati ormai quasi quattro mesi dalle esequie e la Fascina è ancora lì, rintanata nella reggia di Arcore, in gramaglie, a bagnare fazzoletti e lenzuola di lacrime. E Zio Paolino, in missione per conto dei Berlusconi tutti, ha fatto presente alla “vedova”, compagna degli ultimi tre anni della vita del Cavalier Pompetta, che magari gli “inconsolabili” solo loro: figli, fratelli e consanguinei vari.

pier silvio berlusconi marta fascina luigi berlusconi adriano galliani paolo berlusconi

Con il cuore a pezzi, son tutti tornati alle loro attività. Nessuno si è rinchiuso in casa con le tapparelle abbassate a disperarsi, rinunciando al dovere di partecipare come deputato eletto in Sicilia, pur avendola vista solo in vacanza da piccola, alle sedute della Camera, e magari comunicando ogni tanto il proprio strazio al fidato giornalista del Corriere.

PAOLO E SILVIO BERLUSCONI

Tradotto in soldoni: dietro la reprimenda di Paolo Berlusconi si può leggere un avviso di sfratto da parte della famiglia del Biscione. Cara Marta, a fine anno prepara le valigie, gira i tacchi e molla Arcore: con i 100 milioni di eredità intascati per aver tenuto stretta come una trappola per topi la mano di Silvio, puoi trovare, con il tuo amato papà al seguito, un'altra doviziosa dimora.

Dietro tale avviso di cambiare aria, c’è anche il desiderio di Piersilvio di prendere possesso della reggia brianzola, dove da tempo ha già un appartamentino in una dépendance. Il momento del passaggio di testimone da padre al figlio è giunto. (anche perché gran parte della servitù che cura la reggia è rimasta in servizio e tutto grava sul bilancio dei Berlusconi).

