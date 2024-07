COME MAI I PM HANNO RITENUTO RILEVANTE LA CONVERSAZIONE DI FILIPPO TURETTA CON I GENITORI? – DURANTE L’INCONTRO, L’OMICIDA DI GIULIA CECCHETTIN HA RIVELATO DI “NON AVER DETTO TUTTO”: “NON CE LA FACCIO” – FRASI CHE HANNO SPINTO I GIUDICI A IPOTIZZARE CHE CI SIANO STATE DELLE OMISSIONI DA PARTE DI TURETTA TANTO DA INSERIRE LA CONVERSAZIONE NEGLI ATTI DELL’INCHIESTA…

(ANSA) - "Non ho detto tutto". Sarebbe stata anche questa frase - secondo quanto riportato dal Corriere Veneto -, pronunciata da Filippo Turetta, durante il suo colloquio col padre nel carcere di Montorio Veronese il 3 dicembre scorso, a spingere i pm a considerare rilevante l'intercettazione e a inserirla tra gli atti dell'inchiesta. Un'intercettazione poi diffusa e che ha scatenato polemiche e le proteste, tra gli altri, dell'Unione Camere Penali.

Turetta, arrestato il 18 novembre in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, con quelle parole si riferisce a quanto detto al suo avvocato, Giovanni Caruso, e dice al padre Nicola: "non ce la faccio a riferirgli tutto... io non ho detto tutto".

Parole che fanno supporre omissioni anche nei confronti dei magistrati. In un altro passaggio - quando il padre gli dice "non sei stato te, non ti devi dare colpe perché tu non potevi controllarti" - lui, secondo quanto riportato dai carabinieri, scuote la testa e dice "non è così". Un dettaglio che, ipotizza il Corriere Veneto, sarebbe ritenuto significativo perchè sembra "non dare seguito alla suggestione del padre su una possibile incapacità di intendere e di volere".

