COME MAI L’ELICOTTERO DI KOBE BRYANT VOLAVA NONOSTANTE LA NEBBIA? – IL PILOTA AVEVA AVUTO UN PERMESSO SPECIALE NONOSTANTE LA SCARSISSIMA VISIBILITÀ - L’FBI HA APERTO UN’INDAGINE, IL VELIVOLO STAVA VIAGGIANDO A 296 KM/H - E COME MAI IL “MAMBA” NON È ANDATO A THOUSAND OAKS IN AUTO? DA SANTA ANA, DOVE È PARTITO, CI SAREBBE VOLUTA SOLO UN’ORA E MEZZO DI MACCHINA… - VIDEO: L'ATTIMO PRIMA DELLO SCHIANTO

Da www.repubblica.it

la rotta dell'elicottero di kobe bryant

La nebbia in particolare, in una giornata scura sui cieli di Los Angeles, potrebbe essere tra le cause principali dell'incidente in elicottero sulla collina di Calabasas, nei pressi della metropoli californiana, che ha causato la morte di Kobe

Identificate tutte le vittime dell'incidente

kobe bryant e la figlia gianna

Sono state intanto identificate tutte le nove vittime dello schianto in elicottero. Insieme all'ex stella Nba e alla figlia 13enne, che erano attesi alla Mamba Sports Academy di Thousand Oaks per una partita di basket, hanno perso la vita l'esperto pilota di origini armene Ara Zobayan, John Altobelli, 56enne ex giocatore di baseball ed ora allenatore dell'Orange Coast College con la figlia Alyssa (coetanea e compagna di squadra di Gianna Maria alla Mamba Academy) e la moglie Keri, Christina Mauser, assistente allenatrice di pallacanestro della Harbour Day School, infine Sarah e Payton Chester, mamma e figlia residenti a Orange Country come i Bryant.

omaggio ai grammy per kobe bryant 1

Il medico legale della contea di Los Angeles, dottor Jonathan Lucas, ha affermato che il terreno accidentato ha complicato gli sforzi per recuperare i resti di Kobe Bryant, della figlia Gianna e delle altre persone a bordo del velivolo.

le lacrime di lebron james per kobe bryant 4

Elicottero volava a 296 km/h al momento dello schianto

Intanto, nel corso di una nuova conferenza stampa nella notte italiana, lo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva, ha dichiarato che le indagini potrebbero richiedere settimane. "Il sito dell'incidente non è di facile accesso", le sue parole. Le autorità locali hanno comunque reso noto ulteriori dettagli del tragico schianto.

SANTA ANA THOUSAND OAKS IN AUTO lutto per kobe bryant 5

L'elicottero di Bryant ha lasciato Santa Ana nella Contea di Orange, a sud di Los Angeles, poco dopo le 9 del mattino ora locale virando a est dell'Interstate 5, vicino a Glendale. I controllori del traffico aereo hanno notato una scarsa visibilità intorno alla zona. Poco dopo le 9.40 (ora locale) l'elicottero, salito intanto a oltre 609 metri di quota, si è schiantato su una collina alta circa 420 metri, a Calabasas, a circa 30 miglia (48 chilometri) a nord-ovest del centro di Los Angeles, secondo i dati di Flightradar24. Quando ha colpito il suolo, l'elicottero stava volando a circa 160 nodi (296 km/h) e scendendo a una velocità di oltre 1219 metri al minuto.

il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 7 il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 6

Il pilota aveva avuto un permesso speciale

Il pilota dell'elicottero aveva avuto il permesso di volare in base alle 'Special Visual Flight Rules' (Vfr), ossia le regole del volo a vista, a causa delle condizioni meteorologiche (fitta nebbia). Lo si apprende da una conversazione audio del pilota con i controllori di volo. Le VFR sono regole speciali con cui viene data l'autorizzazione ai piloti di volare in condizioni meteorologiche peggiori di quelle consentite dalle norme standard. Secondo quanto riporta il New York Times, la torre di controllo dell'aeroporto di Burbank ha permesso all'elicottero di procedere verso nord-est seguendo l'autostrada I-5.

il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 3

Sulle cause indaga anche l'FBI

il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 4

Sulla scena dell'incidente sono giunti anche gli investigatori federali FBI per indagare sulle cause della tragedia, insieme all'autorità federale dell'aviazione e all'ente nazionale per la sicurezza dei trasporti. Tra le altre cose, verranno esaminati la storia del pilota, i registri di manutenzione dell'elicottero, i registri del proprietario e dell'operatore, come ha spiegato il membro del consiglio di amministrazione della NTSB Jennifer Homendy in conferenza stampa.

il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 1

Kurt Deetz, un pilota che faceva volare Bryant sul suo elicottero, ha affermato che l'incidente è stato probabilmente causato dalle condizioni meteorologiche avverse piuttosto che da problemi meccanici. "La probabilità di un guasto del motore gemello su quell'aeromobile? Semplicemente non accade", ha detto al 'Los Angeles Times'. Il Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti, infine, in genere pubblica entro 10 giorni un rapporto preliminare che fornirà un sommario approssimativo di ciò che gli investigatori hanno appreso. Ma un rapporto completo sulla causa dell'incidente può richiedere un anno o più.

kobe bryant e la figlia gianna 2

Kobe nella Hall of Fame, minuto silenzio in Italia

il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 2

Bryant entrerà nella Hall of Fame con la classe del 2020. Lo ha annunciato il presidente della Hall of Fame, Jerry Colangelo. Insieme al fuoriclasse dei Los Angeles Lakers anche Tim Duncan e Kevin Garnett. "Dovrebbe essere la classe più epica di sempre con Kobe, Tim e Kevin. Kobe sarà ricordato nella maniera in cui merita di essere ricordato", ha detto Colangelo. In Italia la Fip ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi e in ogni categoria nelle gare dell'intera settimana: "Un piccolo ma sentito e doveroso gesto per onorare la vita e la memoria di Kobe Bryant, campione assoluto che ha sempre avuto nel cuore il nostro Paese". Il Comune di Reggio Emilia ha deciso di intitolare a Bryant la nuova piazzetta che si affaccia su Via Guasco, la strada del palazzetto dello sport, di recente riqualificata.

la morte di kobe bryant le lacrime di lebron james per kobe bryant 5 le lacrime di lebron james per kobe bryant 3 kobe bryant 2 kobe bryant 1 la morte di kobe bryant la morte di kobe bryant il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 2 il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 1 lutto per kobe bryant 3 l'omaggio ai grammy per kobe bryant 2 kobe bryant basket kobe bryant incidente con l'elicottero kobe bryant incidente con l'elicottero kobe bryant kobe bryant il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 5 il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 8 il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 9 kobe bryant, la moglie vanessa e le figlie lutto per kobe bryant 1 lutto per kobe bryant 2 le lacrime di lebron james per kobe bryant 6 le lacrime di lebron james per kobe bryant 2 lutto per kobe bryant 4 le lacrime di lebron james per kobe bryant 1 le lacrime di lebron james per kobe bryant 7 le lacrime di lebron james per kobe bryant 8 l'omaggio ai grammy per kobe bryant 16 l'omaggio ai grammy per kobe bryant 4 l'omaggio ai grammy per kobe bryant 3 l'omaggio ai grammy per kobe bryant 6 l'omaggio ai grammy per kobe bryant 7 kobe bryant e la figlia gianna 4 l'omaggio ai grammy per kobe bryant 8 l'omaggio ai grammy per kobe bryant 9 omaggio ai grammy per kobe bryant 2 omaggio ai grammy per kobe bryant 3 kobe bryant cantine riunite reggio emilia gianna la figlia di kobe bryant il ricordo di jimmy kimmel kobe bryant da jimmy kimmel kobe bryant e la figlia gianna 1 kobe bryant e la figlia gianna 2 kobe bryant e la figlia gianna 3 kobe bryant 1 kobe bryant la moglie vanessa e le figlie la morte di kobe bryant 4 vanessa, la moglie di kobe bryant e le figlie kobe bryant da bambino in Italia kobe bryant da bambino in Italia kobe bryant da bambino in Italia kobe bryant da bambino in Italia l'omaggio ai grammy per kobe bryant 5 kobe bryan e la figlia gianna la morte di kobe bryant 8 la morte di kobe bryant 7 la morte di kobe bryant la morte di kobe bryant 6 la morte di kobe bryant 3 la morte di kobe bryant la morte di kobe bryant 5 kobe bryant e la figlia gianna 1