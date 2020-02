Dagonota

Come è messa l’Italia rispetto al resto d’Europa? Siamo il Paese con il numero di contagi più robusto. Attualmente la Germania ha registrato 16 casi di infezione, la Francia 12m il Regno Unito 9, la Spagna 2, il Belgio, la Svezia e la Finlandia 1.

Nel mondo va ancora peggio: siamo al quarto posto nella classifica mondiale dei contagiati, a ridosso del terzo occupato dal Giappone

1) Cina 77579

2) Corea del Sud 556

3) Giappone 135

4) Italia 115

5) Singapore 85

6) Hong Kong 70

7) Thailandia 35 P

Praticamente stiamo in Europa ma ai numeri sembriamo un Paese asiatico.

Qual è il problema? Sembra sia stato il blocco dei voli deciso dal ConteCasalino e daSperanza per prendersi le prima pagine dei giornali. È infatti sorprendente che il Paese che ha vantato di aver adottato le misure più stringenti, oggi risulta essere il più colpito. In sostanza: bloccando i voli dalla Cina si è instaurato un meccanismo degli arrivi attraverso voli indiretti, arrivi dunque innumerevoli (da ogni parte del mondo) e incontrollabili in modo approfondito.

Non puoi pensare di mettere in quarantena ogni essere umano che entra in Italia, né di interrogarlo per capire se è stato in Cina, Dunque i controlli generici sono stati effettuati con il solo ausilio del termoscanner, che rileva solo la febbre, ma abbiamo visto he il contagio può arrivare persino dai portatori sani, senza contare che il virus ha un periodo di incubazione molto lungo.

Gli altri Paesi Ue, lasciando aperto la tratta con la Cina, hanno invece avuto la possibilità di circoscrivere il problema. Nessuno è rientrato in Spagna o in Germania da voli indiretti. E tutti quelli che rientrati dalla Cina sono stati messi direttamente in quarantena. Altro che termoscanner, che non serve a nulla. Se Conte e Speranza avessero lasciato aperto il transito dei voli dalla Cina, oggi anche l’Italia avrebbe avuto un canale unico su cui lavorare

