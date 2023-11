COME MAI SHEILA KENNEDY, L’EX MODELLA DI PENTHOUSE CHE ACCUSA AXL ROSE DI STUPRO, SI È SVEGLIATA SOLO ORA? L'AZIONE LEGALE È L’ULTIMA DI UNA LUNGA SERIE DI DENUNCE PRESENTATE IN TRIBUNALE A NEW YORK, DOVE LE VECCHIE ACCUSE DI VIOLENZE SESSUALI, RISALENTI A MOLTI ANNI DI DISTANZA, ANDRANNO IN PRESCRIZIONE – LA RICOSTRUZIONE: PRIMA HA ACCETTATO LE AVANCE, POI PERÒ LUI L’HA TRASCINATA A LETTO “COME UN UOMO DELLE CAVERNE” E…

axl rose 1

[…] Il frontman di Guns N' Roses, Axl Rose, è stato portato in tribunale a New York da una ex modella di Penthouse che lo accusa di averla trascinata a letto «come un uomo delle caverne» e di averla stuprata.

L'episodio denunciato da Sheila Kennedy, Pet of the Year del 1983 sul magazine a luci rosse, risale al 1989, quando Rose, che oggi ha 61 anni, era all'apice del successo. Davanti alla Supreme Court di New York, la donna, che allora aveva 26 anni, ha accusato il musicista di averla legata e brutalmente sodomizzata contro la sua volontà.

[…] L'azione legale rientra in una lunga serie di denunce presentate in tribunale a New York dove […] le accuse di violenze sessuali risalenti ad anni di distanza andranno in prescrizione. Nei giorni scorsi la cantante Cassie aveva denunciato per stupro e comportamenti sessuali degradanti l'ex compagno e mogul dell'hip hop Sean Combs. […]

sheila kennedy oggi

[…] Secondo documenti ottenuti dal magazine Rolling Stone, la Kennedy avrebbe incontrato Rose in un club di New York e lo avrebbe seguito nel suo albergo dove era in corso una festa privata in cui lo champagne e la cocaina scorrevano a fiumi.

Axl avrebbe cominciato a farle avance, inizialmente da lei accettate, poi però l'intera faccenda era degenerata quando il cantante avrebbe chiesto a tutti di lasciare la stanza per lasciare soli lui, la Kennedy, un'altra modella e l'amico Riki Rachtman, futuro conduttore di Mtv.

axl rose

[…] SHeila Kennedy è una modella e attrice americana nata nel 1962: nella sua carriera ha posato per Penthouse, dove è stata "Pet of the Month" nel dicembre 1981 e "Pet of the Year" nel 1983. Nel 2008 è tornata alla ribalta delle cronache per aver partecipato al Grande Fratello americano, arrivando terza. […]

