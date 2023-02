4 feb 2023 20:10

COME MAI SI SONO LASCIATI CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER? – L’AMORE TRA I DUE SAREBBE FINITO DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA (CON CHI LE HA MESSO LE CORNA?) – COME DAGO-RIVELATO, MOSER SAREBBE GIÀ STATO CACCIATO DI CASA DA CECILIA RODRIGUEZ CHE NON INDOSSA PIÙ L’ANELLO CHE LE ERA STATO DONATO COME PROMESSA DI MATRIMONIO PREVISTO A OTTOBRE 2023 (MA LE LORO FOTO INSIEME SUI SOCIAL SONO RIMASTE)