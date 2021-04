COME MAI GLI STATI UNITI HANNO SCONSIGLIATO I VIAGGI IN ITALIA? GLI USA METTONO IN GUARDIA DAL RISCHIO COVID. UNA MISURA ADOTTATA NEI CONFRONTI DELL'80% DELLE NAZIONI DI TUTTO IL MONDO, E QUINDI SENZA DISCRIMINAZIONI SPECIFICHE NEI CONFRONTI DEL NOSTRO PAESE (ANZI, DA QUALCHE TEMPO LE LINEE AEREE USA HANNO RIPRESO I VOLI DIRETTI VERSO ROMA E MILANO) – L’INVITO A FARE ATTENZIONE IN ITALIA AL TERRORISMO? COSA SANNO GLI AMERICANI?

Paolo Mastrolilli per "la Stampa"

Il governo degli Stati Uniti sconsiglia ai propri cittadini di andare in Italia, nell' ambito di una revisione dei rischi globali legati al Covid che in realtà riguarda l' 80% dei paesi di tutto il mondo. Il provvedimento era stato annunciato nei giorni e rientra nelle iniziative prese per accelerare la lotta alla pandemia, proprio mentre la distribuzione dei vaccini fa sperare in un contenimento del virus.

L' avviso agli americani di «non viaggiare» in Italia alza al livello 4, ossia il più alto possibile, il rischio Covid nel nostro paese. La stessa misura però è stata adottata nei confronti dell' 80% delle nazioni di tutto il mondo, e quindi non ha un carattere discriminatorio specifico nei confronti del nostro paese. Anzi, da qualche tempo le linee aeree Usa hanno ripreso i voli diretti verso Roma e Milano che non richiedono la quarantena all' arrivo, perché i passeggeri sono sottoposti ai test prima della partenza.

Washington vive una fase cruciale della sua lotta al Covid, come ha detto ieri lo stesso presidente Biden, tenendo un discorso per sottolineare che ha raggiunto l' obiettivo di distribuire 200 milioni di vaccini entro i primi 100 giorni di governo, e ormai la metà della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose. Il difficile però viene adesso, perché si stratta di convincere per persone che non vogliono immunizzarsi.

Perciò ieri il capo della Casa Bianca ha detto che non è ancora pronto ad inviare all' estero i vaccini in eccesso acquistati dalla sua amministrazione. Gli Usa stanno considerando da tempo il ritorno alla normalità dei contatti con l' Europa, ma anche nei confini nazionali i CDC continuano a sconsigliare i viaggi. Il punto è non abbassare la guardia proprio ora, e accelerare lo sforzo per contrastare l' epidemia nel momento in cui diventa possibile contenerla.

