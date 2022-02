COME MIGLIORARE L'ARTE CONTEMPORANEA - ANNOIATO DAL PRIMO GIORNO DI LAVORO IN UNA GALLERIA RUSSA, UNA GUARDIA DI SICUREZZA HA AMMAZZATO IL TEMPO DISEGNANDO GLI OCCHI A DUE DELLE "TRE FIGURE" SENZA VOLTO DI ANNA LEPORSKAYA - L'OPERA, DIPINTA TRA IL 1932 E IL 1934, ERA ESPOSTA IN UNA MOSTRA D'ARTE ASTRATTA - AD ACCORGERSI DELL'ATTO VANDALICO SONO STATI DUE VISITATORI, CHE HANNO LANCIATO L'ALLARME E...

Anna Leporskaya Three Figures

Un prezioso dipinto d'avanguardia è stato vandalizzato da una guardia di sicurezza "annoiata" che ha disegnato occhi su figure senza volto il suo primo giorno di lavoro in una galleria russa.

"Le tre figure" di Anna Leporskaya furono dipinte tra il 1932 e il 1934 ed erano state assicurate per 75 milioni di rubli (880.000 euro). Era esposto come parte di una mostra d'arte astratta al Centro presidenziale Boris Eltsin di Ekaterinburg quando la guardia lo ha imbrattato usando una penna a sfera.

Alexander Drozdov, il direttore esecutivo dell'Eltsin Center, non ha identificato la guardia di sicurezza in una dichiarazione, ma ha detto che lavorava per una società di sicurezza privata ed era stato licenziato.

La curatrice della mostra, Anna Reshetkina, ha affermato che il dipinto è stato vandalizzato «con una penna con marchio Eltsin Center». «Le sue motivazioni sono ancora sconosciute, ma l'amministrazione ritiene che sia stata una specie di mancanza di sanità mentale», ha detto.

Anna Leporskaya Three Figures con correzione

«L'inchiostro è leggermente penetrato nello strato pittorico, dal momento che il bianco di titanio utilizzato per dipingere i volti non è ricoperto di vernice d'autore, come spesso accade nella pittura astratta di quel tempo», ha scritto Ivan Petrov nel giornale d'arte, che ha raccontato la storia.

«Fortunatamente il vandalo ha disegnato con una penna senza una forte pressione, e quindi il sollievo dei tratti nel suo insieme non è stato disturbato. La figura di sinistra aveva anche un piccolo sbriciolamento dello strato di pittura fino allo strato sottostante sul viso».

Alexander Vasiliev

Il vandalismo è stato notato per la prima volta il 7 dicembre da due visitatori che hanno lanciato l'allarme con un impiegato della galleria. Il dipinto è stato rimosso dalla mostra e restituito alla Galleria Statale Tretyakov di Mosca, che aveva prestato il dipinto.

Gli esperti di restauro del Tretyakov hanno stimato che il lavoro di restauro costerà 250.000 rubli (3.000 euro).

Il Centro di Eltsin ha denunciato i danni alla polizia il 20 dicembre, ma il ministero degli Affari interni di Ekaterinburg inizialmente ha rifiutato di sporgere denuncia in quanto il danno era ritenuto «irrilevante». I media russi hanno riferito che il ministero della cultura si è poi lamentato presso l'ufficio del procuratore generale per la mancanza di azione e la scorsa settimana la polizia ha annunciato di aver aperto un'indagine. Il sospetto rischia una multa e fino a tre mesi di carcere.

Da allora l'Eltsin Center ha installato schermi protettivi sulle restanti opere in mostra.

Anna Leporskaya

Non è la prima volta che un dipinto viene vandalizzato in Russia: nel 2019 un uomo è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver aggredito un dipinto di Ivan il Terribile nel Tretyakov, strappandolo con un palo dalla barriera che proteggeva l'opera. La stessa opera fu attaccata anche nel 1913 da un malato di mente che la tagliò tre volte con un coltello.