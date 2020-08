13 ago 2020 10:33

COME È POSSIBILE RAPIRE UN BIMBO DA UN OSPEDALE? NON C’È TRACCIA DEL PICCOLO DI 3 ANNI PORTATO VIA DALLA MADRE 19ENNE ROM DALL’OSPEDALE "GRASSI" DI OSTIA DOVE IL BIMBO ERA RICOVERATO DA QUANDO IL PADRE AVEVA PROVATO A VENDERLO SULLA SPIAGGIA – L’UOMO ERA STATO ARRESTATO E IL BAMBINO, OLTRE A ESSERE DENUTRITO E IN CONDIZIONI IGIENICHE ALLARMANTE, ERA TERRORIZZATO DAGLI UOMINI: IL SOSPETTO È GIÀ IN PASSATO FOSSE STATO VENDUTO PER ABUSI SESSUALI PER POCHI SPICCIOLI – IL PICCOLO ERA PRONTO PER ANDARE IN UNA CASA FAMIGLIA, MA…