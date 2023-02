COME RENDERE UNO YACHT ANCORA PIU' ESCLUSIVO? FACENDOLO DIVENTARE ANCHE GRIFFATO! - A MARINA DI CARRARA LA PRESENTAZIONE DEL MEGA YACHT DI 72 METRI NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA ADMIRAL E GIORGIO ARMANI – LA BARCA, CHE DOVREBBE CHIAMARSI “GECO” È STATA PROGETTATA DALLO STILISTA, SIA GLI INTERNI CHE LE LINEE ESTERNE – ALL’EVENTO (CON TANTO DI SFILATA) C’ERANO OLTRE 600 TRA ARMATORI, CLIENTI POTENZIALI, VIP ACCORSI DA TUTTO IL MONDO...

Estratto dell'articolo di Silvia Nani per il “Corriere della Sera”

Che Giorgio Armani da sempre sia appassionato di mare è cosa nota, ma il trasporto messo nel progetto della nuova imbarcazione appena nata dalla collaborazione con Admiral ha stupito tutti. Tanto che ieri sera, alla presentazione del megayacht di 72 metri nel quartier generale del cantiere a Marina di Carrara, re Giorgio ha voluto partecipare di persone. […]

Proprio qui infatti, due anni fa, a casa sua, è scoccata la scintilla con il cantiere e sono nati i primi disegni dell’imbarcazione. […] «Il mare e il design sono due mie grandi passioni. Con questa nuova collaborazione ho esteso alla nautica la mia idea di arredo, dove, come nella moda, estetica e funzione si uniscono in uno stile naturale ed elegante».[…]

Non solo interior, perché Armani ha lavorato anche sul progetto delle linee. […] Il megayacht si presenta come un’architettura rigorosa ma addolcita da elementi curvilinei, in perfetto equilibrio. L’impatto dello scafo è imponente ma dinamico. E connotato da quel tratto elegante che è il segno distintivo di Armani.

Negli interni la ricercatezza è declinata con tonalità chiare e rilassanti. Con un uso di materiali preziosi e artigianali italian, fiore all’occhiello dello stilista. Festa grande, dunque: 600 tra armatori, clienti potenziali, vip accorsi da tutto il mondo per la cena privata (firmata Da Vittorio). […]

A coronamento della serata, con la barca sullo sfondo, una sfilata con le ultime collezioni uomo e donna Armani[…]. L’imbarcazione (dovrebbe chiamarsi «Geco») sarà consegnata all’inizio del 2024. Top secret i dettagli sull’armatore (europeo). Nessun segreto invece sulle richieste già arrivate per diventare felici proprietari dei prossimi due megayacht design Armani.

