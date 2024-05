COME SARA' IL FUTURO? COME "BLADE RUNNER" - LA SFIDA TRA I COLOSSI TECNOLOGICI SI SPOSTA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE COME "COMPAGNA DI VITA" - GOOGLE HA PRESENTATO LA NUOVA VERSIONE DI "GEMINI", CHE SARA' IN GRADO DI "RAGIONARE, PIANIFICARE, MEMORIZZARE E PENSARE A COME RISOLVERE UN PROBLEMA" - ANCHE OPENAI STA LAVORANDO SU UN "AI BOT" CHE SAPPIA “LEGGERE” LE EMOZIONI DELLA PERSONA CON CUI STA PARLANDO E RISPONDERE CON TONO ADEGUATO...

1. LEGGE LE EMOZIONI E FA IL TIFO CON NOI LA NUOVA IA COMPAGNA DI VITA

Estratto dell'articolo di Pier Luigi Pisa per "La Repubblica"

SUNDAR PICHAI GOOGLE GEMINI

«Dove ho dimenticato i miei occhiali?». «Sono lì, sulla scrivania, accanto alla mela rossa ». Sembra impossibile ma questa conversazione, tipicamente umana, si è svolta in realtà tra una ragazza e un’intelligenza artificiale. Gli occhiali da vista appartengono a una ricercatrice di Google Deep-Mind, il team di Big G che si dedica allo studio e allo sviluppo di algoritmi capaci di svolgere compiti complessi attraverso l’apprendimento automatico.

La voce […] appartiene invece a Gemini, l’intelligenza artificiale più avanzata uscita finora dai laboratori di Google DeepMind. […] La fotocamera dello smartphone della ricercatrice, in questo caso, ha permesso a Gemini di “vedere”.

GOOGLE GEMINI

L’esempio aiuta a capire che futuro ci attende. Un futuro che ieri si è materializzato sotto gli occhi delle 5mila persone che a Mountain View, nella Silicon Valley, hanno partecipato alla Google I/O, l’evento in cui il colosso tech ha annunciato i suoi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale. Il ceo di Google Sundar Pichai ha riservato l’ultima parte del suo speech agli “AI Agent”, i prossimi assistenti virtuali dotati di IA. «Sono sistemi intelligenti capaci di ragionare, pianificare, memorizzare e pensare a come risolvere un problema», ha detto.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Pichai ha mostrato, ad esempio, cosa può fare un “AI Agent” quando si deve restituire un paio di scarpe acquistate online, ma del numero sbagliato, Tutte le operazioni noiose e laboriose che servono — come generare l’etichetta di reso e contattare il corriere — l’IA può svolgerle in autonomia. […]

E non ci sta lavorando solo Big G. «L’IA sarà presto capace di guardare con noi anche gli eventi sportivi», ha detto Mira Murati, top manager di OpenAi, l’azienda di San Francisco che ha creato ChatGpt e che minaccia, con la sua IA generativa capace di rispondere a qualsiasi domanda, il dominio di Google nella ricerca sul web.

amore e intelligenza artificiale 6

Ma la sfida tra le due aziende tech, ora, si sposta sull’intelligenza artificiale come compagna di vita, che risponde agli utenti con voce suadente, divertita, comprensiva. […] In un live streaming che si è tenuto — guarda caso — il giorno prima di Google I/O, OpenAI ha mostrato come la sua nuova IA — chiamata Gpt-4o — sappia “leggere” le emozioni della persona con cui sta parlando e rispondere con tono adeguato. […]

amore e intelligenza artificiale 3

Sam Altman, il ceo di OpenAI, ha commentato Gpt-4o con una sola parola sui social: “Her”. È il titolo di un film di Spike Jonze del 2013, in cui il protagonista stabilisce una connessione molto intima con un’IA che lo accompagna con la sua voce per tutto il giorno. L’ipotesi che in futuro ci si possa innamorare di un’intelligenza artificiale è sempre più concreta. Con i problemi che ne conseguono: quella IA arriverà a conoscere tutto di chi la usa. […]

amore e intelligenza artificiale 1

fClaude, la IA sviluppata da Anthropic, l’azienda fondata dai due fratelli italoamericani Dario e Daniela Amodei in cui Amazon ha già investito 4 miliardi di dollari, è disponibile da ieri in Italia. Ha manifestato capacità tipicamente umane durante il “test dell’ago nel pagliaio”: quando un ricercatore le ha chiesto di trovare gli ingredienti di una pizza in un documento che parlava di tutt’altro, Claude ha risposto: «Sospetto che sia uno scherzo o un modo per testare la mia attenzione». […]

2. IA, GOOGLE PERMETTERÀ DI CREARE CHATBOT PERSONALIZZATI

GOOGLE GEMINI

(ANSA) - Google sta aggiungendo una serie di nuove funzionalità alla sua intelligenza artificiale Gemini, una delle più potenti è un'opzione di personalizzazione chiamata 'Gems' che consente agli utenti di creare versioni personalizzate dell'intelligenza artificiale per compiti specifici. E' uno degli annunci dell'azienda alla Conferenza degli sviluppatori di Mountaina View. Gems è simile al Gpt Store di OpenAI che consente di creare chatbot personalizzati.

GOOGLE GEMINI

Gems consente di creare chatbot che possono aiutare l'utente con determinati compiti e mantenere caratteristiche specifiche. Google ha spiegato che si può far diventare Gemini un compagno di palestra, sous-chef, partner di programmazione o di scrittura creativa o qualsiasi cosa si possa immaginare. Ad esempio, si può chiedere di essere un allenatore di corsa, di fornire un programma giornaliero ed essere motivante. Gemini prenderà queste istruzioni e le metterà in pratica in un click attraverso le 'Gemme', la personalizzazione. La funzione sarà possibile "presto", ha spiegato Google, per gli abbonati di Gemini Advanced il piano a pagamento disponibile anche in Italia.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE INTELLIGENZA ARTIFICIALE INTELLIGENZA ARTIFICIALE INTELLIGENZA ARTIFICIALE

amore e intelligenza artificiale 4 amore e intelligenza artificiale 2