9 gen 2023 13:02

COME SDERENARSI IL FEGATO - UN UOMO INGLESE HA MANGIATO 124 KEBAB IN UN MESE PER UN'INIZIATIVA BENEFICA, RACCOGLIENDO OLTRE MILLE STERINE: "MI SONO DIVERTITO, MA MI HA FATTO MALE FISICAMENTE. MI SENTO UNO SCHIFO. NON HO MANGIATO NÉ FRUTTA, NÉ VERDURA, NÉ ALTRI ALIMENTI" - DURANTE LA SUA "KEBABATHON", DES BREKLEY HA INGURGITATO 4 PANINI AL GIORNO: "LE PRIME DUE SETTIMANE È STATO UN GIOCO DA RAGAZZI. MA LE ULTIME DUE..."