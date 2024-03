COME SE FOSSE AMBANI! MASNERI SCATENATO SUL “PRE-WEDDING” DI ANANT AMBANI, EREDE DELLA PIÙ RICCA FAMIGLIA D’ASIA, CON JOHN ELKANN IN VERSIONE REGINA DELLE INDIE! IL RAM-POLLO AGNELLI SI E’ PRESENTATO CON MAGLIETTINA MACULATA DI CELINE (DA 1200 EURO) E BORSA A MANO – IL PARTY CON BILL GATES IN CAPPOTTINO DI SETA, MARK ZUCKERBERG IN CAMICIA ANIMALIER, IVANKA TRUMP COL MARITO JARED KUSHNER, E’ DURATO TRE GIORNI: 1200 INVITATI E L’ESIBIZIONE DI RIHANNA (PAGATA 7 MILIONI) - VIDEO

Michele Masneri per Il Foglio -Estratti

(...) Sicuramente ne avrete sentito parlare. Con Rihanna dall’aria un po’ seccata che ha cantato come una neomelodica qualunque (seppur a fronte di un cachet di 6 milioni di dollari), con Mark Zuckerberg in camicia animalier, con Bill Gates con la nuova morosa, il matrimonio di Anant Ambani, erede della dinastia più ricca d’Asia, è stato l’evento dell’anno.

E’ stato anche, ci pare, un segnale di qualcosa che cambia, forse la fine del quiet luxury e del mondo Loro Piana, di quell’età insomma del cachemire che ci illudevamo fosse globale e codificata, della condanna per le “ludicrously capacious bag” di Succession.

Un mondo dove anche mostri alla Putin si vestivano no logo perché l’esibizione della ricchezza era brutta e amorale. No, tutto finito, adesso, forse: e in vista di scadenze elettorali e di un nuovo ordine, servirà anche un’estetica tutta nuova?

Altro che “less is more”: forse la cafoneria delle nozze Ambani corrisponde alla fine del privilegio occidentale, del dollaro, della Nato e di tante altre cose belle ma superate. Come India Cina Russia e varie autocrazie si sono riorganizzate con le loro monete e le loro idee e le loro alleanze, adesso si riorganizzeranno anche con un new cafonal globale che ci raggiungerà quanto prima?

Addio dunque al mondo Brunello Cucinelli, al dollaro come valuta di riserva, al minimalismo come piattaforma comune, e benvenuti ori e ottoni da satrapi 2.0?

Ma andiamo con ordine. Intanto non di nozze si è trattato ma di un “pre-wedding” perché il matrimonio vero e proprio si terrà a luglio (e giù tamarrate).

Per ora, la tre giorni di festeggiamenti che si è svolta da venerdì 1 a domenica 3 marzo in una tenuta degli Ambani a Jamnagar, nello stato del Gujarat, da dove è originata la dinastia, vanta numeri da record: un nuovo tempio indù è stato costruito per l’occasione e poi sarà aperto al pubblico, come aperta al pubblico era la festa popolare per 50 mila persone di mercoledì sera. Il cibo da solo è costato venti milioni di dollari più gli stipendi di 100 cuochi. Totale, oltre 150 milioni di dollari (ma gli Ambani, nona famiglia più ricca del mondo, contano su un patrimonio di 117,8 miliardi).

Presenti 1200 ospiti tra cui il capo indiano di Google Sundar Pichai e il boss di Samsung Jay Y. Lee, e poi Ivanka Trump col marito Jared Kushner e poi Bill Gates con la nuova fidanzata Paula Hurd (organizzatrice di eventi, e identica alla ex moglie di Gates) avvolto in un cappottino di seta che lo faceva assomigliare al leggendario Mattia Boffi Valagussa de “Le Più affascinanti di Milano”.

Oltre ai potenti occidentali, gruppi di attori e cantanti che sembravano Il Volo però indiani, e infiniti balli ed elefanti, tutto per festeggiare le nozze dell’ultimogenito degli Ambani, il corpulento, asmatico, diabetico, insomma pieno di guai, ventottenne Anant.

“Ho affrontato molti problemi di salute ma i miei genitori mi sono sempre stati vicini, e non me l’hanno mai fatto pesare” ha detto lui in una delle infinite cerimonie; infatti oltre che esser figlio della famiglia più in vista del Paese Ambani jr è diventato una celebrità in proprio, una specie di influencer alla più sani più belli, mostrando la sua guerra al lardo (cit.) e documentando come sia riuscito a scendere dai 108 chili del 2016 agli 88 attuali.

In questo percorzo è stato assistito da Vinod Channa, esperto coach di celebrità di Bollywood che gli fa fare dalle cinque alle sei ore di esercizio al giorno tra pesi, yoga e ginnastica funzionale.

Ma anche dalla mamma Nita Ambani, già ballerina professionista di Bharatanatyam, danza tipica indiana, e che in un’intervista ha rivelato di aver amorevolmente accompagnato il figlio nel suo snellimento, passando pure lei da 90 a 57 chili. “Se lui fa ginnastica, la faccio anch’io.

Se lui corre, corro anch’io. Se lui sta a dieta, la faccio pure io”, ha dichiarato.

La fortuna di famiglia viene dal nonno, Dhirubhai Ambani, che partendo da una pompa di benzina in Yemen fondò Reliance Industries negli anni Sessanta cominciando con la produzione di poliestere e poi allargandosi alla raffinazione del petrolio, ai commerci, alle telecomunicazioni, a qualunque campo, fino a creare il più grande conglomerato asiatico.

Morto nel 2002, ha lasciato l’impero ai fratelli Mukesh (padre dello sposo) e al più giovane Anil che ovviamente si sono immediatamente scannati nella loro Succession, terminata grazie ai buoni uffici della madre e allo spacchettamento dell’azienda: al primogenito il petrolio e il gas, al secondo le costruzioni, l’energia e l’intrattenimento.

Mukesh ha sposato la suddetta Nita che oggi si occupa della Reliance Foundation, il braccio di beneficenza del gruppo, e delle squadre sportive. Hanno due gemelli, Isha e Akash, e poi il nostro Anant.

Gli Ambani sono specializzati in matrimoni non sobri: già nel 2018 fecero scalpore le nozze di Isha che inclusero un concerto privato di Beyoncé e ospiti come Priyanka Chopra e Nick Jonas, Hillary Clinton e Arianna Huffington.

E l’anno successivo si sposò il gemello Akash con superospite Tony Blair.

A questi matrimoni gli invitati stranieri sono attrazioni a sé molto coccolate, e però hanno sempre l’aria un po’ disorientata, da “che ci faccio qui”, come appunto questa volta Rihanna, che fa peraltro pochissimi concerti, ma sei milioni sono sei milioni, e poi però si ritrova in mezzo alla famigliona indiana con gli elefanti.

O come Hillary Clinton immortalata in sari a quelle nozze del 2018 tra la folla e i cavalli e i canti, con l’aria sperduta in mezzo a una strada.

