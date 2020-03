9 mar 2020 20:00

COME SE NON BASTASSE IL CORONAVIRUS, AD AGRIGENTO ARRIVA L'INFLUENZA SUINA: REGISTRATI UNA DECINA DI CASI – “I PAZIENTI SONO STATI TRASFERITI NEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE DELL'OSPEDALE SANT'ELIA DI CALTANISSETTA O DELLE STRUTTURE SANITARIE DI PALERMO AD AGRIGENTO, E IN PROVINCIA, NON CI SONO REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE”