19 set 2021 19:48

COME SI CHIAMA LA VIOLENZA DELLE DONNE SULL'UOMO? - AD ANZIO UN 50ENNE È STATO DATO ALLE FIAMME DALLA COMPAGNA 38ENNE CUBANA CHE RIFIUTAVA L’IDEA DELLA SEPARAZIONE - LA VITTIMA È STATA CURATA IN OSPEDALE PER USTIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO A BRACCIA, VOLTO E TORACE - LA DONNA, PORTATA A REBIBBIA CON L'ACCUSA DI LESIONI AGGRAVATE, SECONDO LE INDAGINI AVEVA PURE UNA RELAZIONE CON UN ALTRO UOMO...