LA COPERTINA DI TIME SULL ACQUISTO DI TWITTER DA PARTE DI ELON MUSK
al waleed bin talal i sullo yacht da vice com
COME SI CONCILIA LA VOLONTA’ DI MUSK DI RENDERE TWITTER "UN FARO DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE" CON IL FINANZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DA PARTE DI UN PAESE COME L’ARABIA SAUDITA) CHE LA LIBERTA' DI PAROLA LA SOPPRIME? IL MILIARDARIO, DOPO AVER ANNUNCIATO CHE FARA' ANCHE L'AMMINISTRATORE DI TWITTER, HA PUBBLICATO LA LISTA DEI FINANZIATORI DELLA SCALATA ALLA PIATTAFORMA SOCIAL - TRA QUESTI C'E' IL PRINCIPE SAUDITA AL-WALEED BIN TALAL. E IL QATAR...-
LA COPERTINA DI TIME SULL ACQUISTO DI TWITTER DA PARTE DI ELON MUSK
al waleed bin talal i sullo yacht da vice com
VOLETE VEDERE IL FILM PIÙ ATTUALE, PIÙ DEVASTANTE, PIÙ DIVERTENTE? DURA 35 MINUTI; È “LA RICOTTA” DI PASOLINI - GIRATO NEL 1963, COME UNO DEI 4 EPISODI DEL FILM “ROGOPAG”, PPP TOCCA QUI IL VERTICE DEL SUO ANTICONFORMISMO INTELLETTUALE E LA SUA CREATIVITÀ STA ALLA PARI CON “LA DOLCE VITA” DI FELLINI - SCENA MADRE: PASOLINI INTERPRETATO DA ORSON WELLES CHE TUONA CONTRO DESTRA E SINISTRA: ‘‘L’ITALIA HA IL POPOLO PIÙ ANALFABETA E LA BORGHESIA PIÙ IGNORANTE D’EUROPA’’. AL CENTRO DEMOCRISTO DEDICA: ‘’L’UOMO MEDIO È UN PERICOLOSO DELINQUENTE, UN MOSTRO. RAZZISTA, COLONIALISTA, SCHIAVISTA, QUALUNQUISTA’’ – VIDEO DEL FILM!
PEZZO DI M-ERDOGAN – IL SULTANO DI ANKARA SFRUTTA LA CRISI PER FARE IL PUTIN IN SIRIA - QUIRICO: L'OSPITALISSIMO "SIGNORE DEGLI STRETTI" HA DATO ASILO, REMUNERATO PERALTRO DALL'EUROPA CON SEI MILIARDI DI EURO, A 3,6 MILIONI DI FUGGIASCHI DAL MACELLO INIZIATO COME RIVOLUZIONE NEL 2011 E POI DIVENTATA GUERRA CIVILE. ORA HA ANNUNCIATO CHE UN MILIONE DEI SUOI OSPITI TORNERANNO A CASA, NEL NORD OVEST NELLA SIRIA, IN ZONE DI "SICUREZZA" - IN QUESTO MODO SI DÀ VITA A UNA SIRIA TURCA. NON RICORDA QUALCOSA? LE REPUBBLICHETTE INFEUDATE ALLA RUSSIA NEL DONBASS?"
MONTE DELLE ASSOLUZIONI – LA CORTE D’APPELLO CANCELLA LE CONDANNE ALL’EX PRESIDENTE DEL MONTE DEI PASCHI MUSSARI E ALL’EX AD VIGNI NEL MIRINO PER AVER COPERTO LE PERDITE DI ANTONVENETA DOPO L’ACQUISIZIONE - REVOCATO LE CONFISCHE A DEUTSCHE BANK AG E DEUTSCHE BANK LONDON BRANCH (PER OLTRE 64 MILIONI DI EURO) E NOMURA (88 MILIONI) – ORA DIVENTA UN REBUS IL VERDETTO SULL'EX PRESIDENTE DELLA BANCA, ALESSANDRO PROFUMO E L'EX AD DI MPS FABRIZIO VIOLA GIÀ CONDANNATI IN PRIMO GRADO. E C’È UN TERZO TRONCONE ANCORA…
“ERO ANDATO IN RUSSIA PER CERCARE DEI BEI CULI DA FAR LAVORARE…” - LA STORIA DELL’ITALIANO GIORGIO GRANDI CHE SI ERA TRASFERITO A SAN PIETROBURGO PER REALIZZARE PORNO ED E’ DOVUTO SCAPPARE A PRAGA PER LA CENSURA IMPOSTA DA PUTIN - BARBARA COSTA: “TUTTO FUNZIONA FINO AL 2012, CIOÈ FINO A QUANDO IL PORNO IN RUSSIA NON FINISCE IN TV E IN PRIMA PAGINA PER IL CASO DI UNA RUSSA CHE ACCUSA REGISTI PORNO STRANIERI DI AVERLA DROGATA. SHOCK NAZIONALE E DUMA CHE RATIFICA NUOVE LEGGI RIGIDISSIME ANTI OSCENITÀ. E A QUEL PUNTO…”
SPRINT DI RABBIA - JACOBS DIMESSO DALL’OSPEDALE DI NAIROBI, IN KENYA, MA SLITTA IL RIENTRO IN ITALIA: "CHE RABBIA!" - IL CAMPIONE OLIMPICO, COLPITO DA UN VIRUS GASTROINTESTINALE, RESTERÀ A RIPOSARE IN HOTEL. IL SUO ALLENATORE CAMOSSI: "GLI GIRAVA LA TESTA E COSÌ, CON LA PROSPETTIVA DI UN VIAGGIO DI QUASI 12 ORE, HA PREFERITO RIMANDARE LA PARTENZA"
CAFONALINO - NELLA GALLERIA ALBERTO SORDI, A ROMA, IL GIORNALISTA DI "REPUBBLICA" FILIPPO CECCARELLI HA PRESENTATO IL SUO NUOVO LIBRO "LÌ DENTRO", DOVE PARLA DEI VIZI DELLA RETE, DA INSTAGRAM A TIKTOK, "DOVE TUTTO EVAPORA" - PRESENTI SERENA DANDINI, FRANCESCA REGGIANI, MICHELE MASNERI, GIOVANNA CASADIO, BRUNO MANFELLOTTO, FABRIZIO RONCONE, ANTONELLO CAPORALE E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
'STO VIRUS SEMBRA UNA SERIE TV: ARRIVANO LE NUOVE STAGIONI – ARRIVA UNA NUOVA MUTAZIONE DEL VIRUS: L’EMA HA LANCIATO L’ALLARME PER OMICRON 4 E 5 CHE STA PORTANDO A UN RIALZO DEI CASI IN SUDAFRICA E IN EUROPA – SI PUNTA TUTTO SUI VACCINI AGGIORNATI CHE, PROBABILMENTE, CONTERRANNO IN PARTE L'RNA DEL VIRUS DI WUHAN E IN PARTE L'RNA DI OMICRON. E PURE I BIMBI SOTTO I 5 ANNI POTREBBERO AVERE IL LORO SIERO SE…