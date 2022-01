28 gen 2022 13:09

COME SI È CONCLUSA LA QUESTIONE DEL PALAZZO CHE IL VATICANO AVEVA COMPRATO A SLOANE AVENUE A LONDRA? LO RIVELA IL PREFETTO DELLA SEGRETERIA PER L’ECONOMIA, JUAN ANTONIO GUERRERO: "LA PERDITA DELLA PRESUNTA TRUFFA, DI CUI SI È PARLATO MOLTO E CHE ORA È SOTTOPOSTA AL GIUDIZIO DEI TRIBUNALI VATICANI, ERA GIÀ STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE NEL BILANCIO. L'EDIFICIO È STATO VENDUTO AL DI SOPRA DELLA VALUTAZIONE CHE AVEVAMO IN BILANCIO E DELLA VALUTAZIONE FATTA DAGLI ISTITUTI SPECIALIZZATI" - A RILEVARE L'IMMOBILE CI HA PENSATO UNA MULTINAZIONALE CON CAPITALI ARABI…