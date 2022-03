COME SI FA A NON CHIAMARLI CRIMINI DI GUERRA - NON SOLO L’ATTACCO CONTRO LE PERSONE IN CODA PER IL PANE A CHERNIHIV (CHE MOSCA NEGA): LE TRUPPE RUSSE A MARIUPOL HANNO BOMBARDATO UN TEATRO CONVERTITO IN RIFUGIO PER CENTINAIA DI CIVILI. NELLA CITTÀ DEL SUD DELL’UCRAINA CI SONO ANCORA 500 OSTAGGI IN OSPEDALE - IL VIDEO CHOC MOSTRATO DA ZELENSKY AL CONGRESSO AMERICANO

Russia nega attacco su civili in coda per il pane

(ANSA) - La Russia nega di essere responsabile del raid in cui sono rimasti uccisi almeno 10 civili in fila per il pane a Chernihiv, 150 km a nord di Kiev, vicino al confine con la Bielorussia. "Voglio sottolineare che non c'erano e non ci sono truppe russe a Chernihiv. Tutte le unità militari russe sono fuori da Chernihiv, bloccando le strade, e non stanno conducendo alcuna azione offensiva sulla città", ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov, citato da Interfax, parlando di "propaganda del regime di Kiev".

UCRAINA, STRAGE DI CIVILI IN CODA PER IL PANE. GLI USA: «ATTACCO ORRIBILE, QUESTI CRIMINI DEVONO FINIRE» – IL VIDEO

strage di civili in coda per il pane a chernihiv 3

Dieci persone sono state uccise a Chernihiv, in Ucraina, mentre si trovavano in coda per il pane. La notizia è stata data dal corrispondente di Suspilne News, citato dal Kyiv Independent. A stretto giro è arrivata la reazione degli Stati Uniti, attraverso un tweet dell’ambasciata a Kiev: «Oggi le forze russe hanno sparato e ucciso 10 persone in fila per il pane a Chernihiv. Questi orribili attacchi devono finire. Stiamo considerando tutte le opzioni disponibili per assicurare la responsabilità di qualsiasi crimine atroce in Ucraina».

UCRAINA: ATTACCO RUSSO CONTRO CIVILI IN FUGA DA MARIUPOL

(ANSA-Afp) - Un attacco russo è stato sferrato contro i civili in fuga da Mariupol, ci sono morti. Lo riferisce l'esercito ucraino.

bombardamento su mariupol

RAID SU TEATRO MARIUPOL, ERA RIFUGIO PER CENTINAIA CIVILI

(ANSA) - Le forze russe hanno bombardato un teatro d'arte drammatica "nel cuore di Mariupol", che era stato convertito in rifugio per centinaia di civili. Lo denuncia in una nota il Consiglio comunale della città nel sud dell'Ucraina, citato da Ukrinform. "È ancora impossibile valutare l'entità di questo atto orribile e disumano, perché la città continua a essere bombardata nelle aree residenziali", si legge nel comunicato.

MEDIA,A MARIUPOL BOMBE SU TORRI TV,500 OSTAGGI IN OSPEDALE

strage di civili in coda per il pane a chernihiv 2

(ANSA) - I russi stanno bombardando le torri delle radio e delle telecomunicazioni a Mariupol. Lo riporta il Guardian citando alcuni testimoni sul posto. Le comunicazioni diventano sempre più difficili, mentre la città da giorni sta affrontando una catastrofe umanitaria, assediata dai carri armati russi che avanzano verso il centro della città, sottolinea il sito del giornale britannico. "Più di 400.000 persone sono ancora intrappolate, senza acqua corrente, cibo e forniture mediche, mentre oltre 500 rimangono in ostaggio nell'Ospedale Regionale di Terapia Intensiva sequestrato dai russi".

bombardamento su mariupol 4

VIDEO SHOCK DI ZELENSKY A CONGRESSO, 'VI CHIEDO DI GUARDARE'

(ANSA) - Bambini feriti, fosse comuni, edifici sventrati. Il video di poco più di due minuti mostrato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Congresso americano è un susseguirsi drammatico degli orrori compiuti dalla Russia in Ucraina.

"Vi chiedo di guardare quello che le truppe russe hanno fatto al nostro Paese", dice Zelensky. "Questo è un assassinio", si legge sullo schermo, mentre scorrono le immagini delle città ucraina, da Kiev a Mariupol, prima e dopo l'attacco di Mosca. Piazza piene di gente e di sole solo qualche settimana fa ora abitate soltanto da cumulo di macerie e morti sull'asfalto insaguinato. Il messaggio è chiaro: quello che è successo all'Ucraina potrebbe succedere a qualsiasi altro Paese occidentale.

strage di civili in coda per il pane a chernihiv 1

E ancora, famiglie in fuga con nenonati nei passeggini, anziani feriti sorretti dai militari ucraini, edifici che esplodono, un bambino che piange solo in mezzo ad una strada distrutta scorrono davanti agli occhi dei deputati americani. Alla fine lo schermo nero e la scritta, in inglese, 'Chiudete il cielo sopra l'Ucraina'. Un video toccante, sulle note di un pezzo di musica classica drammatica.

I deputati hanno accolto le immagini con una standing ovation, la seconda dopo quella in onore di Zelensky all'inizio del suo intervento, e molta commozione. "Onore all'Ucraina", ripete più volte la speaker della Camera, Nancy Pelosi, invitando tutto il congresso a gridarlo con lei. Tra loro anche l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova, visibilmente provata dal video e dalle parole del presidente.

