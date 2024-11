14 nov 2024 08:45

COME SI FA A PRENDERE SUL SERIO L’AFRICA? - ARRESTATO IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SUDAFRICANA, DANNY JORDAAN: È STATO ARRESTATO (E POI RILASCIATO SU CAUZIONE) PER ACCUSE DI USO IMPROPRIO DEI FONDI DELL'ORGANIZZAZIONE PER FINI PERSONALI - JORDAAN E’ ACCUSATO DI AVER ASSUNTO UNA SOCIETÀ DI SICUREZZA PRIVATA PER LA SUA PROTEZIONE E UNA SOCIETÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI SENZA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE - LE CRITICHE DI CATTIVA GESTIONE E DENUNCE DI CORRUZIONE NEL CALCIO SUDAFRICANO…