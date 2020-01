COME SI È PREPARATA RULA JEBREAL PER LA TANTO DISCUSSA PARTECIPAZIONE A SANREMO? CON UNA VISITA NELLA VILLA A MARRAKECH DELL’AMICA GIULIA LIGRESTI. LE DUE HANNO FESTEGGIATO INSIEME IL CAPODANNO, CIRCONDATE DA AMICHE, CAVALLI BIANCHI E TANTO SFARZO. SU INSTAGRAM, LA LIGRESTI HA CONDIVISO GLI SCATTI CON L’ADORATA RULA CON TAG ELOQUENTI... - VIDEO

Dagonews

rula jebreal e giulia ligresti

Come si è preparata Rula Jebreal per la tanto discussa partecipazione a Sanremo? Con una rilassante visita nella villa a Marrakech dell’amica Giulia Ligresti. Le due hanno festeggiato insieme il Capodanno, circondate da amiche, cavalli bianchi e tanto sfarzo. Su Instagram, la Ligresti ha condiviso gli scatti con l’adorata Rula con tag eloquenti: #friendshipforever #sisterhood #girlspower. Le due, mano nella mano, sorridono al 2020 anche per dimenticare le sciagure giudiziarie della Ligresti: assolta dopo 6 anni dall’accusa di aggiotaggio e false comunicazioni sociali riguardo al bilancio 2010 della compagnia assicuratrice Fonsai. La figlia di Don Salvatore aveva patteggiato a due anni e otto mesi, scontato un mese e mezzo nel carcere di Vercelli e poi era finita ai domiciliari. L’assoluzione definitiva, per gli stessi fatti, del fratello Paolo è divenuta "inconciliabile" con la sua condanna, aprendo le porte alla revisione della sentenza.

