COME SI RIMEDIA A "CENT'ANNI DI SOLITUDINE"? SCOPANDO IN GIRO! - GABRIEL GARCIA MARQUEZ AVEVA UNA FIGLIA FUORI DAL MATRIMONIO, UN SEGRETO GELOSAMENTE CUSTODITO DAI SUOI PARENTI MA RIVELATO, OTTO ANNI DOPO LA SUA MORTE - LO SCRITTORE PREMIO NOBEL E' STATO SPOSATO PER QUASI CINQUANT'ANNI CON MERCEDES BACHA MA HA AVUTO UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON UNA GIORNALISTA MESSICANA DI 33 ANNI PIÙ GIOVANE DI LUI, SUSANA CATONE, DA CUI È NATA UNA FIGLIA, INDIRA, ORA 31ENNE E PRODUTTRICE CINEMATOGRAFICA…