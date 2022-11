17 nov 2022 17:00

COME SI SPOGLIA UNA DONNA DEL 1616? CON PAZIENZA – A FIRENZE LA RESTAURATRICE ELIZABETH WICKS STA “SPOGLIANDO” LA DONNA RITRATTA NELL’OPERA DIPINTA, ALL’INIZIO DEL ‘600, DA ARTEMISIA GENTILESCHI “L’ALLEGORIA DELL’INCLINAZIONE” (PROBABILMENTE UN AUTORITRATTO) – DOPO CIRCA 60 ANNI DALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA, L’ARTISTA TOSCANO BALDASSARRE FRANCESCHINI COPRÌ IL CORPO NUDO DIPINTO AGGIUNGENDO DEI VELI – IL LAVORO DI RESTAURAZIONE DURERÀ CIRCA 6 MESI E NON È DETTO CHE…